مجتمع بسته‌بندی و فرآوری خرما در دشتستان به بهره‌برداری رسید

بوشهر- به مناسبت هفته دولت مجتمع بسته‌بندی و فرآوری خرما با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال شامل ۶۰۰ میلیارد ریال آورده و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: این واحد، از واحدهای راکد بوده که احیا و راه‌اندازی شده و ۷۰ شغل مستقیم و ۱۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.

ارسلان زارع افزود: این مجتمع در شهرک صنعتی برازجان در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای سه هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اکنون ۱۰۰ واحد فعال در شهرک صنعتی برازجان وجود دارد.

زارع با تاکید بر توسعه واحدهای فرآوری خرما تصریح کرد: ۲۵ واحد بسته بندی خرما و ۱۹ سردخانه خرما و محصولات کشاورزی در شهرک صنعتی برازجان فعال است.

وی افزود: در استان بوشهر ۱۱۴ واحد صنعتی و تولیدی راکد داریم که ۸۷ واحد در دشتستان قرار دارند و برای احیای این واحدها، باید برنامه‌ریزی شود.

