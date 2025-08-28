به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: این واحد، از واحدهای راکد بوده که احیا و راهاندازی شده و ۷۰ شغل مستقیم و ۱۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.
ارسلان زارع افزود: این مجتمع در شهرک صنعتی برازجان در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای سه هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اکنون ۱۰۰ واحد فعال در شهرک صنعتی برازجان وجود دارد.
زارع با تاکید بر توسعه واحدهای فرآوری خرما تصریح کرد: ۲۵ واحد بسته بندی خرما و ۱۹ سردخانه خرما و محصولات کشاورزی در شهرک صنعتی برازجان فعال است.
وی افزود: در استان بوشهر ۱۱۴ واحد صنعتی و تولیدی راکد داریم که ۸۷ واحد در دشتستان قرار دارند و برای احیای این واحدها، باید برنامهریزی شود.
