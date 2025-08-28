  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته

افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته

به دنبال سفر رئیس‌جمهور و همراهی وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به کشور پاکستان، سند توسعه همکاری حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، به دنبال سفر رئیس‌جمهور و همراهی وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به کشور پاکستان، سند توسعه همکاری حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت پروازی میان ایران و کشور پاکستان از ۱۵ پرواز در هفته برای هر طرف، به ۲۴ پرواز در هفته افزایش یافت و متعاقب آن پرواز مسیر مشهد-کراچی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز برقرار شد.

علاوه بر این، رفع محدودیت در مسیرهای پروازی، همکاری‌های مشترک در حوزه ناوبری و توسعه آموزش‌های تخصصی هوانوردی نیز از دیگر مفاد توافق صورت‌گرفته به شمار می‌رود.

گفتنی است امضای سند همکاری حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور به دنبال مذاکرات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پاکستان در طول سال گذشته انجام شد.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در راستای تکلیف قانونی دولت در توسعه هوانوردی کشور و به‌منظور تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورها، مذاکراتی را با کشور ارمنستان در قالب سند توسعه همکاری‌های هوایی آغاز کرده است که این تفاهم‌نامه پس از انجام تشریفات لازم و اخذ موافقت نهایی از سوی دو کشور به امضا خواهد رسید.

کد خبر 6573051
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها