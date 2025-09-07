ماموریت اعتبارسنجی ایکائو؛ جایگاه ایمنی هوانوردی ایران ۹۹ جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر گودرزی مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به نتایج ممیزی‌های اخیر ایکائو، جایگاه ایمنی هوانوردی کشور در رتبه ۹۹ جهان و رتبه دهم منطقه خاورمیانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاعیه اخیر سازمان بین‌المللی هوانوردی (ICAO) ادامه داد: در چارچوب برنامه جهانی نظارت جامع ایمنی (USOAP CMA)، یک مأموریت اعتبارسنجی برای ارزیابی اجرای برنامه اقدامات اصلاحی (ICVM) کشور ایران در سال آتی برنامه‌ریزی شده است.

گودرزی افزود: برنامه ICVM صرفاً بر تأیید اجرای برنامه اقدامات اصلاحی یافته‌های ممیزی‌های گذشته تمرکز دارد و در این ممیزی هیچ یافته جدید اضافه نمی‌شود. تنها وضعیت یافته‌ها به وضعیت رضایت‌بخش تغییر خواهد یافت و در صورت عدم تأیید، همچنان به عنوان یک یافته باقی می‌ماند.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه عدم اجرای این برنامه تبعات سنگینی در حوزه ایمنی بین‌المللی برای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد داشت، گفت: ICVM مأموریت اعتبارسنجی هماهنگ شده ایکائو است و یکی از برنامه‌های این سازمان برای ارزیابی و بررسی پیشرفت کشورها در اصلاح عدم انطباق‌های شناسایی شده در ممیزی‌های قبلی محسوب می‌شود. هدف این مأموریت، سنجش میزان پیشرفت و اثربخشی برنامه اقدامات اصلاحی (CAPs) کشورها در پاسخ به یافته‌های ممیزی قبلی است.

وی افزود: اجرای برنامه ICVM فرصت مناسبی برای ارتقا و بهبود جایگاه ایمنی صنعت هوانوردی است. تاکنون بیش از ۴۰۰ برنامه ICVM با درخواست کشورها توسط ایکائو اجرا شده که در اکثر کشورها باعث افزایش میزان انطباق اثربخش و ارتقای جایگاه ایمنی در سطح منطقه و جهان شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: به منظور آماده‌سازی حوزه‌های تخصصی برای اجرای ICVM، جلسات بررسی و پیگیری برنامه اقدامات اصلاحی با مشارکت دفاتر مورد ممیزی ایکائو برگزار شده است.

وی ادامه داد: مطابق دستورالعمل ۹۷۳۵DOC ایکائو، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد برنامه اقدام اصلاحی تأیید شده به طور کامل اجرا شود، می‌توان برای اجرایی شدن برنامه ICVM اقدام کرد.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است اجرای برنامه اقدامات اصلاحی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دفاتر تخصصی با جدیت و تمرکز بیشتری پیگیری شود تا اهداف برنامه جهانی ایمنی و طرح ملی ایمنی هوانوردی کشور (NASP) محقق شود.

گودرزی بیان کرد: برای آمادگی این ممیزی، پایش و تکمیل اقدامات اصلاحی (CAPs)، بروزرسانی مستندات و هماهنگی‌های درون‌سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای کامل برنامه اقدامات اصلاحی یافته‌های ممیزی ایکائو شامل تشکیل تیم USOAP در هر حوزه، منفک شدن اعضای تیم از امور جاری، تمرکز دفاتر مربوطه بر اولویت‌های برنامه، برگزاری جلسات ماهانه و دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و توانمندی اعضای تیم، از جمله اقدامات اساسی برای دستیابی به نتیجه رضایت‌بخش است.