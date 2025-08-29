به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی، ظهر جمعه پیش از نماز جمعه ایرانشهر اعلام کرد: فاز دوم کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر پس از سال‌ها رکود و مشکلات و چالش‌ها با همت مدیران ملی و استانی و تلاش شبانه روزی همکاران ما در صمت بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید و ثمره آن توسعه و تحول در منطقه و زندگی مردم است.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) افزود: بخش بافندگی این کارخانه با نصب بیش از ۱۰۲ دستگاه جدید و تکنولوژی روز دنیا از کشورهای بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، چین و ایران راه‌اندازی شده و اشتغال مستقیم حدود ۲۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم نزدیک به ۹۰۰ نفر برای مردم منطقه را ایجاد خواهد کرد.

وی اشاره کرد: این حجم از اشتغالزایی نوید بخش روزهای روشن و طلایی برای جنوب استان است تا معیشت مردم تقویت شود.

مقیمی تاکید کرد: ارزش افزوده این طرح پس از راه‌اندازی بیش از سه برابر مقدار فعلی خواهد بود و ظرفیت تولید سالانه کارخانه به حدود یک و نیم همت خواهد رسید.

وی گفت: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر آمادگی دارد تا حدود سه هزار تن پنبه منطقه را تضمینی از کشاورزان خریداری کند تا زنجیره تولید از پنبه تا پارچه و پوشاک کامل شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: با توسعه فاز دوم و امکان سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک، کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر می‌تواند به قطب اصلی صنعت نساجی و پوشاک در استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه را ایفا کند.

وی در پایان گفت: توسعه کارخانه بافت بلوچ در کنار پتانسیل‌های استان شامل خط ریلی، تجارت دریا محور می‌تواند به ظرفیت عظیم صادرات منطقه اضافه کند و شاهد تحول طلایی جنوب شرق و ایرانشهر باشیم.