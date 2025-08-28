افتتاح ۹۱۹ واحد طرح نهضت مسکن در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، در دومین روز حضورش در استان سیستان و بلوچستان و ضمن سفر به شهر زاهدان، ۹۱۹ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان را افتتاح کرد و این اقدام را یکی از مهمترین برنامههای اجتماعی و رفاهی استان دانست.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت با همه توانش در کنار مردم این استان ایستاده است و سیاست ساخت مسکن را به عنوان یکی از پایههای آرامش اجتماعی و امیدآفرین در جامعه دنبال میکند.
مهدی پارسی مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در آئین افتتاحیه این پروژه گفت: از ۹۱۹ واحد افتتاح شده، ۵۹۰ واحد مربوط به شهر زاهدان و مابقی در دیگر شهرستانهای استان به بهرهبرداری رسیده اند.
