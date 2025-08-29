احیای دوباره کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کدخدا صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر که در گذشته اشتغال گستردهای برای مردم ایرانشهر ایجاد کرده بود، اکنون بار دیگر به چرخه تولید بازمیگردد و بهعنوان محور توسعه صنعت نساجی و پوشاک در استان سیستان و بلوچستان تعریف شده است.
فرماندار ویژه ایرانشهر افزود: علاوه بر بافت بلوچ، چند واحد صنعتی دیگر از جمله کارخانه نوشابهسازی ایرانشهر، کارخانه کنسانتره آهن و کارخانه آسفالت نیز با رفع مشکلات گذشته در مسیر بازگشت به تولید قرار گرفتهاند.
کدخدا تصریح کرد: در آینده نزدیک بیش از سه تا چهار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی در استان به بهرهبرداری خواهد رسید که نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.
