احیای دوباره کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر

ایرانشهر - فرماندار ویژه ایرانشهر گفت: کارخانه بافت بلوچ پس از سال‌ها رکود، با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان بزودی فعالیت دوباره خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کدخدا صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر که در گذشته اشتغال گسترده‌ای برای مردم ایرانشهر ایجاد کرده بود، اکنون بار دیگر به چرخه تولید بازمی‌گردد و به‌عنوان محور توسعه صنعت نساجی و پوشاک در استان سیستان و بلوچستان تعریف شده است.

فرماندار ویژه ایرانشهر افزود: علاوه بر بافت بلوچ، چند واحد صنعتی دیگر از جمله کارخانه نوشابه‌سازی ایرانشهر، کارخانه کنسانتره آهن و کارخانه آسفالت نیز با رفع مشکلات گذشته در مسیر بازگشت به تولید قرار گرفته‌اند.

کدخدا تصریح کرد: در آینده نزدیک بیش از سه تا چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی در استان به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

