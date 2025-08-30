امیرحسین اکاتی تهیه کننده برنامه «لاله خیز» با اشاره به پایان فصل اول این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شکر بازخوردها در فصل اول خیلی مثبت بود و هرچقدر به انتهای برنامه نزدیک می شدیم استقبال از برنامه بیشتر می شد.

وی اضافه کرد: برنامه تا انتهای فصل به نوعی مخاطب بین المللی هم پیدا کرده بود؛ در شب اختتامیه یکی از مهمانان در برنامه اعلام کرد که بعد از پخش برنامه از کشورهای دیگر هم تماس داشته اند و بازخورد داده اند.

اکاتی با اشاره به بسیاری از خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه که هنوز می توان سراغشان رفت، عنوان کرد: ما اولین برنامه ای بودیم که با جنگ ۱۲ روزه و در روزهای ابتدایی جنگ روی آنتن رفت. ابتدای کار دعوت از این خانواده ها برای حضور در برنامه و صحبت درباره عزیزانشان بسیار سخت بود چون سوگ عمیقی را تجربه می کردند.

وی ادامه داد: با این حال حضور خانواده ها به تدریج راحت تر شد و هر چقدر جلوتر رفتیم خانواده ها استقبال کردند و خود آنها تمایل داشتند در برنامه حضور پیدا کنند و از شهیدشان بگویند.

این تهیه کننده یادآور شد: ما سعی کردیم در این برنامه سراغ مردم عادی برویم که خانواده هایشان در جنگ قربانی شدند و تا جایی که توانستیم و اقتضای برنامه بود از قشرهای متنوع مردم عادی دعوت کردیم تا در برنامه حضور داشته باشند با این حال هنوز لازم است برنامه ساخته شود تا بتوانیم به دیگر خانواده ها هم بپردازیم.

وی در پایان با اشاره به مذاکرات برای ساخت فصل جدید برنامه عنوان کرد: ۵۲ قسمت برنامه در فصل اول ساخته شد و ۵۲ خانواده در فصل اول حضور یافتند. مذاکره هایی برای فصل دوم انجام شده است و پیمان جبلی رئیس صداوسیما دستور داده است که فصل دوم هم ساخته شود. شبکه هم از ما طرح خواسته است.

برنامه «لاله خیز» با اجرای راحله امینیان از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.