تاکید رئیس سازمان استخدامی کشور بر جذب نیروهای جوان و متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع زاده صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظام اداری باید در زندگی روزمره مردم تجلی یابد، گفت: خدمات باید با روی خوش، عدل و انصاف به مردم ارائه شود و امکان دریافت آسان و کوتاه‌مدت خدمات برای شهروندان فراهم باشد.

وی تأکید کرد: نظام اداری کشور نیازمند بهره‌وری بالاتر است و تصریح کرد: کاری که بدون حمایت مجلس و قوه قضائیه آغاز شود، به نتیجه نمی‌رسد. برخی دستگاه‌ها بیش از ده هزار ساختمان دارند و اصلاح ساختار معیوب اداری تنها راه پیش رو است.

رئیس سازمان استخدامی کشور با اشاره به اهمیت توجه به کارکنان، افزود: بحث نیروی انسانی به ویژه در آموزش و پرورش و علوم پزشکی در اولویت ما قرار دارد. در همین راستا در آزمون آموزش و پرورش ۱۵۸۷ نفر برای استان آذربایجان شرقی سهمیه جذب دریافت کردند و در وزارت بهداشت نیز ۱۲۱۳ نفر مجوز استخدام گرفتند.

وی همچنین به مصوبه فروردین ماه شورای عالی اداری درباره انتصاب مدیران حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، مدیران باید براساس احراز شرایط اختصاصی استخدام شوند و توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت جوانان داریم.