  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

تاکید رئیس سازمان استخدامی کشور بر جذب نیروهای جوان و متخصص

تاکید رئیس سازمان استخدامی کشور بر جذب نیروهای جوان و متخصص

تبریز-رئیس سازمان استخدامی کشور با اشاره به تجربه نزدیک به دو و نیم دهه فعالیت در سطح کارشناسی تا مدیریت ارشد، بر ضرورت جذب نیروهای جوان و متخصص در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع زاده صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظام اداری باید در زندگی روزمره مردم تجلی یابد، گفت: خدمات باید با روی خوش، عدل و انصاف به مردم ارائه شود و امکان دریافت آسان و کوتاه‌مدت خدمات برای شهروندان فراهم باشد.

وی تأکید کرد: نظام اداری کشور نیازمند بهره‌وری بالاتر است و تصریح کرد: کاری که بدون حمایت مجلس و قوه قضائیه آغاز شود، به نتیجه نمی‌رسد. برخی دستگاه‌ها بیش از ده هزار ساختمان دارند و اصلاح ساختار معیوب اداری تنها راه پیش رو است.

رئیس سازمان استخدامی کشور با اشاره به اهمیت توجه به کارکنان، افزود: بحث نیروی انسانی به ویژه در آموزش و پرورش و علوم پزشکی در اولویت ما قرار دارد. در همین راستا در آزمون آموزش و پرورش ۱۵۸۷ نفر برای استان آذربایجان شرقی سهمیه جذب دریافت کردند و در وزارت بهداشت نیز ۱۲۱۳ نفر مجوز استخدام گرفتند.

وی همچنین به مصوبه فروردین ماه شورای عالی اداری درباره انتصاب مدیران حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، مدیران باید براساس احراز شرایط اختصاصی استخدام شوند و توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت جوانان داریم.

کد خبر 6574601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها