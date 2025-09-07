تصویب سهمیه جدید پزشکی و دندانپزشکی برای بومیان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته در آذربایجان شرقی ۲۳۱ دانشجو جهت خدمت در مناطق محروم جذب شدند که فرصت بسیار مهمی برای داوطلبان بومی استان جهت تحصیل و خدمت به مردم محروم استان محسوب می‌شد.

اما امسال پس از صدور دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش، داوطلبان بومی استان با کاهش قابل توجه جذب دانشجویان بر اساس این مصوبه به سه نفر مواجه شدند که باعث شد شانس قبولی در رشته‌های تعهدی پزشکی برای بومیان آذربایجان شرقی کاهش یابد.

پس از پیگیری‌های انجام گرفته از سوی مسئولان علوم پزشکی تبریز و نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی امروز سهمیه جدیدی به داوطلبان استان همراه با برخی استان‌های دیگر اعلام شد.