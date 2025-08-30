ایران در اوج خودکفایی دفاعی؛ ۶۰درصد تجهیزات نظامی، محصول دانش بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ رضا طلایینیک ظهر شنبه در یادواره شهدای دولت و خدمت استان کردستان، خبر از دستاوردی چشمگیر در صنعت دفاعی کشور داد و این پیشرفت را گواهی بر توانمندی و خودباوری ملی در عرصه دفاعی دانست.
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر اهمیت رویکرد الهی و خدمت بیمنت به مردم تأکید کرد و افزود: هنوز در حال پیمودن مسیر قله هستیم و باید از اسوههایی چون شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی سرمشق بگیریم.
دولت چهاردهم پیشرو در خدمت بیمنت
سردار طلایی با اشاره به رویکرد جهادی و خدمت بیمنت دولت چهاردهم بیان کرد: وحدت و برادری بینظیر مردم کردستان الگویی برای تمام دنیا است.
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: ۶۰ درصد کشورهای جهان و ۸۰ درصد مردم ایران، قاطعانه به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه ایران باور دارند.
وی گفت: این موفقیت نتیجه وحدت و همبستگی بینظیر مردم و نیروهای مسلح ایران در برابر توطئهای بزرگ از سوی دشمنان داخلی و خارجی است.
ایران در میان ۱۰ قدرت برتر موشکی جهان
سردار طلایی با افتخار اعلام کرد: ایران اکنون در جمع ۱۰ کشور برتر جهان از نظر قدرت موشکی و تسلیحاتی قرار دارد.
وی بیان کرد: شکست قدرتهای خارجی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در نبرد با ایران عیان است و بیش از ۵۰ هزار درخواست خسارت از سوی ساکنان سرزمینهای اشغالی به رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۱۲ روزه، مهر تأییدی بر شکست بزرگ دشمنان است.
وحدت و حمایت از رهبری رمز پیروزی است
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حفظ وحدت و حمایت از رهبری را رمز پیروزی بر دسیسههای دشمن دانست و تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران در کمال آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدیدی قرار دارند.
وی یادآور شد: نقش درخشان دولت خدمتگزار در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی قابل تمجید است و امیدواریم تجربه موفق در اداره کشور و دیپلماسی باشد.
سردار طلایی با رشد رضایتمندی مردم از خدمات دولت، تصریح کرد: پیشرفت و موجودیت ایران در تمام زمینهها، همواره مورد طمع دشمنان بوده است؛ اما امروز، ایران با تکیه بر چهار رکن اساسی حاکمیت، مردمسالاری دینی، پیشرفتهای علمی و دفاعی، قدرتمندتر از همیشه در برابر بدخواهان ایستاده است.
نظر شما