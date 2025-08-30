  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول ۲ هزار متر در سواحل حوزه استحفاظی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر گفت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیر ماسه‌های دریا کردند.

وی افزود: بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمده و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جست و جو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت کاوش در محل، با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها را که در زیر ماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیر ماسه‌ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

وی در خاتمه با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۲ هزار متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه‌ها، منهدم کنند.

کد خبر 6575016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها