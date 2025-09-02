  1. استانها
انهدام خط لوله ۵ هزار و ۷۰۰ متری انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان میناب از شناسایی و انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق به‌طول پنج‌هزار و ۷۰۰ متر در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه‌های دریا کرده اند.

وی ادامه داد: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمد و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جست وجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب توضیح داد: مأموران پس از چند ساعت جست وجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها را که در زیرماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

سرهنگ صبوری‌زاده اضافه کرد: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیرماسه‌ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند پنج هزار و ۷۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه‌ها، منهدم کنند.

