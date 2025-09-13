انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانهای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیر ماسههای دریا کرده اند.
وی افزود: بر اساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمده و چند اکیپ از گشتهای دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لولهها را که در زیر ماسههای ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.
فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لولهها را در زیر ماسهها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال میدادند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۲۲۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسهها، منهدم کنند.
