دریافت 9 MB
کد خبر 6575215
  1. فیلم
  2. بین الملل
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۷

تصاویر جدید از شهید محمد الضیف، فرمانده فقید کتائب القسام

تصاویر جدید از شهید محمد الضیف، فرمانده فقید کتائب القسام

حماس تصاویر جدیدی از شهید محمد الضیف، فرمانده فقید کتائب القسام فلسطین منتشر کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید