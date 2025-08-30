دریافت 9 MB کد خبر 6575215 https://mehrnews.com/x38Ty5 ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۷ کد خبر 6575215 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۷ تصاویر جدید از شهید محمد الضیف، فرمانده فقید کتائب القسام حماس تصاویر جدیدی از شهید محمد الضیف، فرمانده فقید کتائب القسام فلسطین منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط افشای هویت اپراتورهای مرگ رژیم صهیونیستی در مستند «پرنده های مرگ» انصارالله یمن: روزهای سیاهی در انتظار اسرائیل و اشغالگران خواهد بود محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن برچسبها فلسطین رژیم صهیونیستی محمد ضیف گردانهای قسام
