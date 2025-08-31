به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یاشار لطفی، مجری خط ۷ مترو تهران اعلام کرد: به‌منظور تسهیل در بهره‌برداری از ایستگاه‌های تقاطعی خط ۷ با سایر خطوط، عملیات نصب پله‌برقی در این ایستگاه‌ها تا پاییز سال جاری به‌طور کامل انجام خواهد شد.

به گفته وی، ایستگاه‌های تقاطعی مهدیه (تقاطع خط ۷ و ۳)، محمدیه (تقاطع خط ۷ و ۱) و نواب صفوی (تقاطع خط ۷ و ۲) به‌عنوان نقاط کلیدی در شبکه حمل‌ونقل شهری تهران، در اولویت اقدامات تسهیل دسترسی قرار گرفته‌اند. پله‌برقی‌های موردنیاز برای این ایستگاه‌ها تأمین و سفارش‌گذاری شده و در حال حاضر آماده نصب هستند.

لطفی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل نصب این تجهیزات تا فصل پاییز، امکان بهره‌برداری مطلوب‌تر از ایستگاه‌ها برای مسافران فراهم شود و دسترسی میان خطوط مختلف مترو به شکل روان‌تری انجام گیرد.

