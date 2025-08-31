صعود ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس پس از افت سنگین تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴، بورس تهران امروز پس از یک دوره افت سنگین که از سقف تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۸۶۰ هزار واحد معادل ۲۶ درصد پایین آمده بود، نشانه‌هایی از چرخش نسبی تقاضا را نشان داد؛ رخدادی که بی‌شباهت به ریزش و بازگشت اردیبهشت ۱۴۰۲ نیست.

شاخص کل که در آغاز معاملات با رشد ۲۷٬۶۱۹ واحدی همراه شده بود، در پایان بازار با جهش ۳۴٬۴۴۵ واحدی (۱.۴۴ درصد) به عدد ۲٬۴۳۰٬۱۴۰ واحد رسید. این رشد نسبت به ساعات ابتدایی، نشانه تقویت خریدها در نیمه دوم بازار است، هرچند کارشناسان معتقدند بازگشت به مدار صعود هنوز زود است و محرک اصلی باید از مسیر ورود جریان نقدینگی انجام شود.

تغییرات شاخص‌ها؛ از صبح تا پایان روز

شاخص کل هم‌وزن نیز که صبح تنها ۱٬۲۵۴ واحد رشد داشت، در پایان معاملات با افزایش ۲٬۹۹۰ واحدی (۰.۴ درصد) بسته شد. شاخص آزاد شناور با رشد ۴۶٬۹۸۲ واحدی (۱.۵۵٪) پیشتاز رشد درصدی بود. شاخص بازار اول ۱.۷۷ درصد و بازار دوم ۱.۰۴ درصد رشد کردند. در فرابورس، شاخص کل با ۴۳ واحد افزایش (۰.۱۹ درصد) در عدد ۲۳٬۰۰۴ واحد ایستاد.

نقدینگی و جریان سرمایه؛ مقایسه صبح و پایان بازار

یکی از تحولات مهم امروز، رشد محسوس ورود نقدینگی حقیقی بود. در ابتدای بازار، ورود پول حقیقی از محل فروش حقوقی‌ها به ۲۳۱ میلیارد تومان محدود می‌شد اما در پایان معاملات به ۴۲۸ میلیارد تومان رسید. همچنین ورود پول هوشمند به ۱٬۶۵۸ میلیارد تومان رسید که بالاتر از خروج ۱٬۳۳۸ میلیارد تومانی آن است.

ارزش معاملات خرد از ۲٬۴۷۷ میلیارد تومان در ساعت‌های نخست به ۳٬۵۶۲ میلیارد تومان در پایان بازار افزایش یافت.

صف‌های خرید از ۳۲ نماد (۵۷ میلیارد تومان) صبحگاهی به ۱۶۲ نماد به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان رسید و صف‌های فروش از ۱۹۰ نماد (۲٬۳۸۸ میلیارد تومان) به ۱۲۶ نماد به ارزش ۱٬۶۹۸ میلیارد تومان کاهش یافت.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش

در بورس، «فملی» با ۵٬۲۰۷ واحد، «فارس» با ۳٬۹۶۷ واحد و «فولاد» با ۳٬۱۷۴ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

پرتراکنش‌ترین‌ها بر اساس تعداد معاملات، به ترتیب «خودرو» (۱۶٬۴۸۲ معامله)، «وبملت» (۷٬۷۷۴) و «خساپا» (۵٬۸۳۰) بودند.

در فرابورس، «آریان» بیشترین تأثیر مثبت و «فزر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت. «فزر» همچنین با ۱۱٬۴۵۳ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس شد.

زمینه سیاسی و روانی بازار

با فعال شدن روند اجرایی مکانیزم ماشه پس از ارسال نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت در روز پنج‌شنبه، بازار واکنش قابل توجهی نشان داد. پیش‌تر هم اشاره شده بود که در صورت رسیدن به ناحیه حمایتی، احتمال یک بازگشت مقطعی وجود دارد. امروز این سناریو رخ داد اما کارشناسان تأکید دارند: مکانیزم ماشه بیش از اثر عملیاتی، بار روانی دارد و در شرایط تحریمی کنونی، اثر اقتصادی ملموسی که برخی رسانه‌ها القا می‌کنند نخواهد داشت.

با این حال، بازار همچنان با کمبود اعتماد روبه‌روست؛ بسیاری از فعالان قدیمی پس از زیان‌های گذشته سرمایه را خارج کردند. اکنون، به تعبیر یک کارشناس، در مرحله سهم گذاشتن برای نوه و نتیجه هستیم.

احتمال بازگشت فروشندگان در مقاطع بعدی وجود دارد و تا زمانی که «آقای بازار» اراده نکند، بازار درجا خواهد زد؛ و کارشناسی می‌گوید اگر آقای بازار اراده کند حتی «وسط جنگ هم می‌توانند بازار را قفلش کنند».

در یک کلام، بازار امروز ارزنده است اما این احتمال باقی است که با افت بیشتر، ارزنده‌تر هم شود. بسیاری معتقدند که پس از موج احتمالی فروش بعدی، فرصت ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. اما فعلاً بیشتر رشد امروز را باید به واکنش هیجانی و کمبود فروشنده نسبت داد تا به ورود قدرتمند نقدینگی تازه.