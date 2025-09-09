نبرد فروشندگان و خریداران در محدوده اولین ناحیه مقاومتی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ بازار سهام در هفتمین روز متوالی صعود شاخص کل بورس تهران، اگر چه با رشد ۸ هزار و ۸۵۱ واحدی معادل ۰.۳۴ درصدی همراه شد و در لحظه تنظیم این گزارش به عدد ۲٬۶۳۲٬۱۴۷ واحد رسید، اما واکنش منفی به محدوده مقاومتی ۲.۶۴۰ میلیون واحدی و ورود ناچیز نقدینگی حقیقی، همراه با شکاف معنادار بین سرانه خرید و فروش، برخلاف انتظار آغاز سبزی نداشت و تا ساعت ۱۰:۱۸ صبح یک کندل سرخ را در کارنامه روزانه خود ثبت کرد و این نشانهای از سنگینی دست فروشندگان و دشواری عبور بازار از سد پیشرو است.
آغاز مثبت؛ عقبنشینی در محدوده مقاومت
همانطور که ذکر شد، شاخص کل بورس تهران پس از لمس محدوده مقاومتی ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار واحدی که در تحلیلهای پیشین بهعنوان سد نخست یاد شده بود، با فشار عرضهها مواجه شد و بخشی از رشد اولیه را پس داد.
تا این لحظه، شاخص کل با ۸ هزار و ۸۵۱ واحد افزایش معادل ۰.۳۴ درصد در سطح ۲٬۶۳۲٬۱۴۷ واحد قرار دارد و شاخص هموزن نیز با رشد ۲٬۵۰۴ واحدی در رقم ۷۹۲٬۷۲۳ واحد ایستاده است.
اگرچه در دقایق نخست، شاخص کل حتی به اوج ۲٬۶۴۳٬۷۹۸ واحدی هم رسید، اما فعالشدن موج فروش در نزدیکی سقف مقاومتی پیشبینیشده، این روند را متوقف کرد.
این واکنش دقیق، تأییدی بر حساسیت بالای این ناحیه فنی برای معاملهگران و الگوریتمهای بازار بود. وضعیت فعلی میتواند مقدمه یک نبرد جدی بین خریداران و فروشندگان در روزهای آینده باشد.
ارزش معاملات و جریان نقدینگی؛ ورودی ناچیز و نبرد نزدیک
ارزش معاملات خرد بازار تا این لحظه ۵٬۰۷۲ میلیارد تومان ثبت شده است. جریان نقدینگی حقیقی نشاندهنده ۸۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی و همزمان ۵۲۹ میلیارد تومان خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت است.
با وجود ورودی مثبت، سرانه خرید حقیقی ۷۰.۶ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۷۶.۴ میلیون تومان است؛ شکافی که پیام واضحی از تداوم فشار فروشندگان قدرتمند میدهد و نشان میدهد نبرد بین خریداران و فروشندگان حقیقی همچنان در جریان است.
صفها؛ برتری موقت عرضه بر تقاضا
در لحظه گزارش، ۶۹ نماد با صف خرید به ارزش ۶۱۲ میلیارد تومان و ۸۹ نماد با صف فروش به ارزش ۲٬۰۵۳ میلیارد تومان مواجه هستند. این برتری نسبی صف فروش همسو با واکنش منفی بازار به مقاومت پیشرو است.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنشها
در جمع شاخصسازها، «فارس» با ۳٬۳۰۴ واحد بیشترین اثر مثبت و «پارسان» با ۲٬۲۷۵ واحد منفی بیشترین اثر کاهشی را داشتند. در بخش پرتراکنشها، بر اساس تعداد معاملات، «خودرو» با ۲۵٬۰۹۴ معامله، «خساپا» با ۹٬۹۸۵ معامله و «شپنا» با ۷٬۱۹۶ معامله پیشتاز هستند.
فرابورس؛ رشد محدود و تغییرات خُرد
شاخص کل فرابورس تا این ساعت ۳۷ واحد معادل ۰.۱۶ درصد افزایش یافته و به ۲۳٬۷۹۵ واحد رسیده است. «سامان» و «بپاس» با بیشترین اثر مثبت همراه بودند و «فزر» با ۴٬۷۹۷ معامله پرتراکنشترین نماد این بازار شد.
چشمانداز و تحلیل لحظهای
رسیدن شاخص کل به مقاومت ۲.۶۴۰ میلیون واحدی و واکنش منفی بازار، نشانه نیاز به محرکی قوی برای عبور از این سد است. اگر فشار فروش بر خریداران غلبه کند و ارزش معاملات کاهش یابد، احتمال عقبنشینی بازار و حتی حرکت به کفهای پایینتر افزایش مییابد. در مقابل، افزایش تدریجی ارزش معاملات و کاهش قدرت فروشندگان میتواند امید به تداوم رشد را تقویت کند.
بازار همچنان در فضای روانی ناشی از تهدیداتی مانند «مکانیزم ماشه» و یادآوری خطرات جنگ قرار دارد؛ عواملی که به باور بسیاری تحلیلگران، اثر بیشتر روانی دارند تا عملیاتی.
در حال حاضر، پس از اصلاح سنگین در بسیاری از نمادها، وضعیت به مرحلهای رسیده که فعالان از آن با تعبیر «سهم برای نوه و نتیجه» یاد میکنند. ارزندگی بازار قابل انکار نیست، اما این ارزندگی هنوز میتواند با افت بیشتر، بیشتر هم شود.
اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران قدیمی و خروج بخشی از فعالان باسابقه، شرایط دشواری برای بازگشت نقدینگی ایجاد کرده است. به گفته برخی فعالان، بدون اراده «باند قدرت» هیچ روند پایداری شکل نمیگیرد و این اراده در گذشته حتی توانسته در میانه بحرانها و جنگ نیز بازار را قفل کند.
