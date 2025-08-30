ورود شاخص کل به ناحیه حمایتی؛ فرصتی برای فروش یا پاداش سهامداران صبور؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، بورس تهران یکی دیگر از تلخترین روزهای خود در ماههای اخیر را پشت سر گذاشت و معاملات با ریزشی سنگین و فراگیر به پایان رسید.
شاخص کل با سقوط ۳۵ هزار و ۳۴۴ واحدی معادل ۱.۴۵ درصد، روی عدد ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۶۹۴ واحد ایستاد. این افت نهتنها رکورد اصلاح اخیر را عمیقتر کرد، بلکه فاصله شاخص کل با سقف تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴ را به بیش از ۸۵۰ هزار واحد رساند؛ افتی بیش از ۲۶ درصد که یادآور فشار سنگین و فرسایشی سقوط اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
بازار زیر سنگینی «مکانیزم ماشه» و بیاعتمادی
جو منفی امروز ادامه واکنشهای بازار به نامه پنجشنبه سه کشور اروپایی به شورای امنیت و فعالسازی روند «اسنپبک» بود. هرچند کارشناسان همچنان اثر عملیاتی این سازوکار را در شرایط فعلی تحریمی ناچیز میدانند، اما بار روانی آن پررنگترین عامل افتهای اخیر محسوب میشود.
برای بسیاری از فعالان، این واکنش بیش از آنکه به واقعیت اقتصادی مربوط باشد، به حساسیت و بیشواکنشی سرمایهگذاران بازمیگردد. با وجود رسیدن به محدودههای حمایتی، تحلیلگران تأکید دارند که بازگشت و چرخش بازار همچنان منوط به ورود جریان تازه نقدینگی است؛ نیرویی که نشانهای از حضور واقعی آن دیده نمیشود.
سرخپوشی شاخصها
شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) امروز با ۶۳۴۰ واحد افت (منفی ۱.۴۵ درصد) به سطح ۴۲۹ هزار و ۷۳۳ واحد سقوط کرد. شاخص کل هموزن با کاهش ۷۰۸۱ واحدی (منفی ۰.۹۳ درصد) به ۷۵۳ هزار و ۸۴۶ واحد رسید و شاخص قیمت هموزن هم با افت ۳۵۵۸ واحدی (منفی ۰.۹۳ درصد) در عدد ۳۷۸ هزار و ۸۲۸ جای گرفت. شاخص آزاد شناور با افت ۴۴ هزار و ۴۳۳ واحدی (منفی ۱.۴۴ درصد) به ۳ میلیون و ۳۰ هزار واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب با ۲۷ هزار و ۸۷۴ واحد (منفی ۱.۵۰ درصد) و ۶۵ هزار و ۳۱ واحد (منفی ۱.۴۰ درصد) کاهش بسته شدند.
نمادهای اثرگذار بر افت امروز
بیشترین فشار بر شاخص کل از جانب فارس با اثر منفی ۶۲۸۲ واحدی بود. پس از آن، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۳۴۷۱ واحد افت، بانک ملت (وبملت) با ۱۹۶۶ واحد، نوری با ۱۹۶۴ واحد، پاسارگاد (وپاسار) با ۱۸۴۷ واحد و شپدیس با ۱۵۴۵ واحد، افت شاخص را تشدید کردند. تنها نماد شاخصساز مثبت امروز فولاد مبارکه اصفهان بود که با اثر مثبت ۲۳۸۰ واحدی اندکی از شدت افت کاست، اما توان تغییر مسیر را نداشت.
پرتراکنشترینها؛ خودروییها در صدر
امروز بر اساس تعداد معاملات، ایرانخودرو (خودرو) با ۱۵ هزار و ۴۷۹ معامله و ارزشی بیش از ۸۴۶ میلیارد تومان صدرنشین شد. پس از آن، بانک ملت (وبملت) با ۱۲ هزار و ۸۵۰ معامله، سایپا (خساپا) با ۷۵۹۹ معامله و ذوبآهن اصفهان (ذوب) با ۵۰۵۰ معامله در ردههای بعدی پرتراکنشها ایستادند. فولاد مبارکه اصفهان، بانک تجارت (وتجارت) و ملی صنایع مس ایران (فملی) نیز در میان نمادهای پرترافیک بازار حضور داشتند.
فرابورس؛ افت شاخص و کاهش هموزن
شاخص کل فرابورس با ۱۳۲ واحد افت (۰.۵۷- درصد) به ۲۲ هزار و ۹۶۱ واحد عقبنشینی کرد. شاخص هموزن فرابورس نیز با کاهش سنگینتر ۱۱۰۲ واحدی (۰.۸۶- درصد) در سطح ۱۲۶ هزار و ۹۴۰ واحد ایستاد. در میان نمادهای شاخصساز، آریان و فزر اثر مثبت جزئی داشتند اما آریا، زاگرس، شرانل و ومپنا کفه منفی بازار را سنگین کردند. صدر فهرست پرتراکنشهای فرابورس به پویا (رپویا) با ۳۱۹۸ معامله رسید و پس از آن مهر، مهرمام، وپایا، فزر، شبصیر و مادیران قرار گرفتند.
گردش نقدینگی؛ معاملات بالا اما بیاثر در روند
ارزش معاملات خرد امروز بورس به ۴,۹۰۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای اخیر روندی صعودی داشته و بالاتر از مقادیر ثبتشده در پنج روز گذشته (۳۹۰۴، ۳۷۸۸، ۲۸۹۲، ۳۰۰۱ و ۳۱۶۶ میلیارد تومان) قرار دارد، با این حال کارشناسان معتقدند این سطح هنوز برای تغییر روند کلی بازار بسیار پایین است. ورود نقدینگی حقیقیها از محل فروش حقوقیها ۱۷۶ میلیارد تومان بود، درحالیکه خروج از صندوقهای درآمد ثابت به ۲,۱۵۶ میلیارد تومان رسید.
در پایان معاملات، ۲۹ نماد صف خریدی به ارزش ۱۹۹ میلیارد تومان داشتند و صف فروشها به ۳۴۵ نماد و ۲,۸۰۶ میلیارد تومان کاهش یافت؛ عددی که در مقایسه با صبح امروز (۴۰۲ نماد و ۳,۵۳۵ میلیارد تومان صف فروش) نشانه فروکش نسبی فشار فروش است.
سرانه خرید حقیقیها امروز ۴۸.۳ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۳۵.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ارقام صبح (۳۶.۵ و ۳۹.۴ میلیون تومان) نشاندهنده افزایش میانگین خرید و کاهش مایل فروش در معاملات پایانی است.
چشمانداز و فضای روانی بازار
فعالان بازار همچنان بر این باورند که شرایط فعلی بیش از هر چیز زیر سایه بیاعتمادی سنگین و بازیگری «باند قدرت» قرار دارد. درست است که کاهش نمادهای صف فروش و رشد نسبی ارزش معاملات میتواند در کوتاهمدت نشانهای مثبت تلقی شود، اما تا زمانی که جریان تازه نقدینگی وارد نشود، صحبت از تغییر مسیر پایدار زود است. از نگاه بسیاری، بازار به جایی رسیده که سهام بیشتر با افق «برای نوه و نتیجه» نگهداری میشود و سرمایهگذاران قدیمی، که اعتمادشان سلب شده، حاضر به بازگشت سریع نیستند.
