به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای پروژه بازوحشی‌سازی گوزن قرمز بر نقش دانشگاه، جوامع محلی و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی استان تأکید کرد.

وی با بیان اهمیت جمعیت این گونه ارزشمند گفت: مرال نه تنها نماد حیات‌وحش جنگل‌های هیرکانی است، بلکه اجرای این پروژه می‌تواند الگویی برای تدوین دستورالعمل ملی بازوحشی‌سازی فراهم کند.

وی افزود: ادامه پروژه نیازمند همکاری نزدیک دانشگاه، اداره‌کل محیط زیست و جوامع محلی است تا زیستگاه‌های طبیعی حفظ شده و شرایط امن و پایدار برای مرال فراهم شود.

کنعانی ادامه داد: در سال نخست چهار رأس مرال از سایت تکثیر پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده به سایت نیمه‌محصور دانشگاه منتقل و پس از دوره نگهداری اولیه در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند و پایش وضعیت آنها با ردیاب و تله‌دوربین‌ها انجام شد.

وی گفت: در سال دوم نیز انتقال چهار رأس دیگر و تقویت روش‌های پایش علمی در دستور کار قرار دارد و مشارکت جوامع محلی گسترش می‌یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین به طرح اقتصاد دریا محور و لزوم رعایت ملاحظات محیط زیستی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی اشاره کرد و افزود: هر اقدام در سواحل باید بر پایه مطالعات علمی و پیش‌بینی‌های معتبر باشد تا تغییرات سطح آب دریای خزر آثار منفی بر اکوسیستم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: توسعه گردشگری دریایی باید در چارچوب مدیریت یکپارچه سواحل پیش برود و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی می‌تواند مازندران را به الگویی موفق در گردشگری پایدار تبدیل کند.