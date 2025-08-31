به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی بررسی طرح‌های مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی با اشاره به ارزش‌های بی‌بدیل این جنگل‌ها اظهار کرد: جنگل‌های هیرکانی علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، ظرفیت‌هایی در حوزه گردشگری، پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها دارند که می‌توانند به‌عنوان منابع اقتصادی پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ به شرط آن‌که این بهره‌برداری بر اساس اصول علمی و حفاظتی انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت ساختارهای فنی و نظارتی در حوزه منابع طبیعی افزود: استقرار مدیران حوزه‌های آبخیز و ناظرین فنی و حفاظتی در مناطق مختلف، یکی از الزامات اجرای موفق طرح‌های حفاظتی است که باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.

ضرورت حضور مستمر مدیران در عرصه‌های جنگلی

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با تأکید بر نقش میدانی مدیران منابع طبیعی در حفاظت از جنگل‌ها گفت: مدیران موظف‌اند با لباس سازمانی در عرصه‌های تحت مدیریت خود حضور فعال و با یگان حفاظت همکاری مستقیم داشته باشند تا اقدامات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.

نیکویی همچنین شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت مدیریتی، فضاهای خالی قابل احیا، وضعیت آفات و بیماری‌های جنگلی، و مناطق مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری و زراعت چوب را از اولویت‌های بازدیدهای میدانی عنوان کرد و افزود: مستندسازی کامل این بازدیدها و ارسال گزارش‌های کارشناسی به اداره کل، از وظایف جدی مدیران حوزه‌ها است.

جنگلداری نوین؛ راهکاری برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار

وی نیز با تأکید بر تغییر نگاه به مدیریت جنگل‌ها گفت: رویکرد سنتی بهره‌برداری چوبی باید جای خود را به جنگلداری نوین بر پایه حفاظت اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی و توسعه کارکردهای اجتماعی و اقتصادی بدهد.

نیکویی افزود: اجرای مؤثر این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی علمی، بهره‌گیری از دانش روز، و پایش مستمر در تمامی سطوح مدیریتی است تا همزمان با حفاظت، زمینه استفاده پایدار از منابع طبیعی فراهم شود.

هشدار نسبت به قصور مدیریتی در اجرای دستورالعمل‌ها

مدیرکل منابع طبیعی گلستان اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریتی را از وظایف کلیدی مدیران حوزه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: هرگونه کوتاهی در اجرای این وظایف، به‌عنوان قصور تلقی خواهد شد و با برخورد قانونی همراه است.