کتاب «نظریات کارآفرینی و طراحی کسب و کار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نظریات کارآفرینی و طراحی کسب و کار» نوشته مهرداد جمالی و سید صابر امامی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی راهی بازار کتاب شد.

این کتاب حوزه کارآفرینی در ۲۱۴ صفحه و با مقدمه جمشید عدالتیان شهریاری به تازگی منتشر شده است.

کتاب «نظریات کارآفرینی و طراحی کسب و کار» دارای دو نیمه است؛ نیمه اول کتاب به کارآفرینی و مفاهیم مربوط به آن می‌پردازد و در نیمه دوم آن، به تدوین یک طرح کسب و کار به شکلی ساده و کاربردی پرداخته است. در هر قسمت از این کتاب، مفاهیم و نیز مهارت‌هایی آموخته خواهد شد که علاقمند به این حوزه را در امر کارآفرینی یاری می‌کند. از آنجایی که این کتاب به عنوان یک منبع آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تنظیم شده است، سعی شده که مفاهیم و نظریات مربوط به آنها تا حد امکان خلاصه بیان شود. از همین رو، برای توضیح مفاهیم مختلف به توضیح یک یا چند نظریه مهم و فراگیر در مورد آنها بسنده شده است تا خواننده درگیر جزئیات نظری مختلف در حوزه کارآفرینی نشود.

همان‌طور که در عنوان کتاب هم دیده می‌شود، آموزش‌های این کتاب، به‌ویژه آموزش‌های تدوین طرح کسب و کار، برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک یا متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد و از پیچیدگی برنامه‌ریزی برای استقرار کسب و کارهای بزرگ برخوردار نیست.

در این کتاب سعی شده است که مهارت‌هایی چون شناسایی فرصت‌ها، بهره‌برداری از فرصت‌ها، پیاده‌سازی ایده‌ها و آموزش داده شود.