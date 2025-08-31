بی توجهی به ثبت نام دانش آموزان در استان سمنان ممنوع؛ ۲ مدیر عزل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه کمتر از ۱۵ تا شروع مدارس زمان باقی است، ابراز داشت: مدارس همه توجه خود را باید به سمت ثبت نامی ها و فرایند پروژه مهر معطوف کنند.

وی با بیان اینکه کوتاهی در روند تحصیل دانش آموزان در استان سمنان امری ممنوع است، افزود: از این رو با خاطیان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه از مدارس بازدید و موارد تخلف تذکر داده می‌شود، ابراز داشت: در این راستا دو مدیر مدرسه از سمت خود عزل و یکی از رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها توبیخ شدند.

شریفی با بیان اینکه کوتاهی به ثبت نام دوره‌های مختلف به ویژه هفتم و دهم توجیه پذیر نیست، تصریح کرد: هدف از این اقدام صیانت از حقوق دانش آموزان و نظم بخشی به فرآیندهای آموزشی در استان سمنان است.

وی افزود: ثبت نام دانش آموزان در سامانه‌های تعریف شده باید انجام شود و در صورت مشاهده مشکل و چالش طبق ضوابط انضباطی با آن مجموعه برخورد خواهد شد.