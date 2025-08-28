مدرسه کانون تمرین زندگی و فعالیت اجتماعی دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح پنجشنبه در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش در محل مجتمع شهید کلاهدوز مهدیشهر بابیان اینکه از دغدغههای اصلی نظام و حاکمیت موضوع تعلیم و تربیت است، ابراز داشت: از این رو محور فعالیتهای کشور نیز بر روی این مبحث و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نسل جوان است.
وی مدرسه را کانون تمرین زندگی و فعالیت اجتماعی دانش آموزان دانست و افزود: میبایست برای این مهم برنامه ریزی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه برگزاری اجلاسیه سراسری نماز فرصتی برای رشد معنویت در جامعه است، ابراز داشت: این به منزله چراغ راه برای تحقق تعلیم و تربیت درست نسل جدید است.
شریفی با بیان اینکه شهید رجایی و باهنر الگو مناسب برای معلمی و مدیریت کشور هستند، تصریح کرد: میبایست در مدارس راه و روش زندگی آنها برای دانش آموزان مطرح و فرهنگ ترویج نماز نیز در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان سمنان ۶۰۲ شهید دانش آموز و ۱۲۴ فرهنگی شهید را تقدیم انقلاب کرده است، افزود: این افراد نیز میبایست برای دانش آموزان معرفی و الگو سازی شود.
