به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش سمنان از آغاز طرح آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان این استان از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی با بیان اینکه در این طرح ۳۰ مهارت زندگی در مدارس استان سمنان از ابتدای سال تحصیلی برای دانش آموزان ارائه خواهد شد، ابراز کرد: حقوق شهروندی، آداب و معاشرت، تأمین نیازها در جامعه و پوشش و… در زمره این آموزشها است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در این طرح هر هفته یک مهارت به دانش آموزان آموزش داده میشود، گفت: طول این طرح در واقع ۳۰ هفته خواهد بود و در آن دانش آموزان با مهارتهای ضروری اجتماعی آشنا میشوند.
شریفی همچنین درباره کیفیت برگزاری طرح توضیح داد: محتوای آموزشی به صورت تعاملی و با مشارکت دانشآموزان تولید شده و در صورت موفقیت، به دوره متوسطه اول نیز تعمیم داده خواهد شد.
وی درباره روند نام نویسی دانش آموزان هم گفت: ثبتنام دانشآموزان در پایههای مختلف در حال انجام است و نتایج آزمونهای مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان به زودی اعلام خواهد شد.
