ناترازی مدیریتی عامل اصلی بحران انرژی کشور

احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تولید در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین رفع موانع تولید و تأمین منابع مالی دولت برای حمایت از تولید، گام‌های مؤثری در جهت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور برداشته است. این قوانین در مجلس یازدهم تصویب شد و اکنون اجرای کامل آن‌ها در مجلس دوازدهم از اولویت‌های اساسی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با محوریت تولید، افزود: اگر حمایت واقعی از تولید صورت گیرد، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد و تحریم‌ها تأثیر خود را از دست خواهند داد. اما بی‌توجهی به تولید و نبود تمرکز بر آن، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای کشور به همراه داشته باشد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس با انتقاد از ناترازی مدیریتی در نظام اقتصادی کشور گفت: امروز با چالش‌هایی در حوزه انرژی مواجه هستیم که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در ضعف مدیریت مصرف و بهره‌وری است. در گذشته، ایران صادرکننده انرژی در بخش‌های مختلف بود، اما اکنون برای تأمین نیازهای داخلی با مشکلات جدی روبروست.

راستینه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: مجلس تلاش کرده تا منابع لازم برای حمایت از تولید را در اختیار دولت قرار دهد. این در حالی است که در بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تبصره ۱۸ به درستی اجرا نشد و منابع آن به جای اختصاص به تولید، در بخش‌های دیگر هزینه شد که منجر به رکود تولید گردید.

وی در ادامه به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین رکن سرمایه‌گذاری در استان، تأمین منابع مالی برای بخش تولید است. اقدام استاندار این استان در راه‌اندازی شب‌های سرمایه‌گذاری قابل تقدیر است، اما باید سازوکارهای لازم برای تأمین منابع بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک فراهم شود.

راستینه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تولید، اظهار داشت: سرمایه‌های خرد در استان فراوان است و با تجمیع و هدایت آن‌ها می‌توان تعاونی‌های مؤثر اقتصادی ایجاد کرد. سیاست توسعه تعاونی‌ها در کشور به عنوان یک اصل مهم شناخته شده، اما اقدامات اجرایی در این زمینه بسیار محدود بوده است.

وی همچنین به بحران آب و مصرف نابهینه آن اشاره کرد و گفت: حدود ۸۵ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، اما هنوز الگوهای کشت در مناطق کویری بهینه نیستند و از اراضی شیب‌دار به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود. در حالی که بیش از ۶۰ درصد اراضی استان چهارمحال و بختیاری شیب‌دار هستند و با بارش مناسب روبرو هستند، می‌توان با مدیریت صحیح، این استان را به قطب تولید محصولات باغی کشور تبدیل کرد.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: صنایع تبدیلی در کنار تولید محصولات باغی، ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند. همچنین با صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف آب و استفاده از پساب در صنعت، بسیاری از بحران‌های آبی قابل مدیریت خواهند بود. در برنامه هفتم توسعه نیز مجلس تأکید دارد که واحدهای بزرگ اقتصادی باید انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند و وابستگی آن‌ها به منابع عمومی کاهش یابد.