۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

اعتبارات حوزه مدیریت بحران فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های امدادی و ورزشی

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: اعتبارات حوزه مدیریت بحران فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های امدادی و ورزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر دوشنبه در دیدار با رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور اظهار کرد: با اشاره به ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اعتبارات بحران که امسال به استان‌ها واگذار شده فرصتی مهم برای تجهیز سالن‌ها، کمپ‌ها و اقامتگاه‌های امدادی است و می‌تواند علاوه بر تقویت ورزش‌های کوهستانی، در مواقع حوادث و بحران‌ها نیز کارآمد باشد.

وی با بیان اینکه گلستان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی همواره در معرض آتش‌سوزی، سیل و حوادث کوهستانی قرار دارد، گفت: سالانه چندین مورد گم شدن یا حادثه برای کوهنوردان در ارتفاعات استان رخ می‌دهد که لزوم تقویت زیرساخت‌های امدادی و ورزشی را دوچندان می‌کند.

معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: حضور داوطلبانه کوهنوردان در عملیات امداد و نجات در کنار دستگاه‌هایی مانند هلال احمر و آتش‌نشانی نشان‌دهنده اهمیت این ورزش در مدیریت بحران است و بر همین اساس تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بودجه ۱۴۰۴، کمپ‌ها و اقامتگاه‌های امدادی موردنیاز استان تأمین اعتبار و تکمیل شوند.

