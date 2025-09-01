https://mehrnews.com/x38V4C ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ کد خبر 6576466 استانها قزوین استانها قزوین ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ جدول خاموشی برق استان قزوین قزوین- برنامه خاموشی برق استان قزوین در روز دوشنبه اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، برنامه خاموشی برق استان قزوین برای امروز دوشنبه اعلام شد. کد خبر 6576466 کپی شد مطالب مرتبط ناترازی مدیریتی عامل اصلی بحران انرژی کشور اتصال مراکز داده به شبکه برق؛ روی دیگر پیوند هوش مصنوعی و بحران انرژی ابلاغ فوری وزیر نیرو برای جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارز برچسبها خاموشی برق قزوین ناترازی برق
