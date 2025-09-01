به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، موفقیت فیلم های قدیمی در اکران مجدد در سینماها، روند اکران مجدد فیلم‌ها در سینماها را افزایش داده و سینماهای دارای چندپرده به طور فزاینده‌ای پرده‌ها را با فیلم‌های کلاسیک و فیلم‌های پرفروش قدیمی پر می‌کنند. «قوی سیاه» (۲۰۱۰)، «بتمن» (۱۹۸۹)، «سرنخ» (۱۹۸۵)، «باشگاه صبحانه» (۱۹۸۵)، «داستان اسباب‌بازی» (۱۹۹۵)، «آپولو ۱۳» (۱۹۹۵) و «کسپر» (۱۹۹۵) از جمله این فیلم‌ها هستند.

بزرگترین موفقیت در بین چنین فیلم‌هایی نصیب «آرواره‌ها» محصول ۱۹۷۵ با اکران مجدد آن توسط آیمکس شده تا نشان دهد این فیلم تأثیری ماندگار داشته است. این فیلم کلاسیک اسپیلبرگ این آخر هفته (پنجشنبه تا یکشنبه) با فروش خیره‌کننده ۱۰ میلیون دلاری در ۴ روز آخر هفته، جایگاه دوم گیشه سینماها را به نام خود کرد و از فیلم‌های جدیدتری مانند «کات استیلینگ» محصول امسال دارن آرونوفسکی و «گل‌های رز» محصول امسال ساخته جی روچ که ۵۰ سال پیش اکران نشده بودند و حتی در سینماهای بیشتری در سراسر آمریکا اکران شدند، پیشی گرفت.

عملکرد موفق «آرواره‌ها» احتمالاً منجر به اکران‌های مجدد بسیار بیشتری در آینده خواهد شد. این واقعیت که چنین فیلمی می‌تواند با عناوین معاصر رقابت کند، نشان می‌دهد برخی از آثار کلاسیک، به ویژه وقتی ارتقا می‌یابند و ترمیم می‌شوند، جذابیت سینمایی جاودانه‌ای دارند.

استودیوها نیز برمبنای همین نتیجه فهرست اکران‌های مجدد خود را به طرز چشمگیری گسترش داده‌اند و برای مثال یونیورسال ۱۲ عنوان اکران مجدد برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته در حالی که در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ عنوان اکران مجدد در برنامه‌هایش داشت. نوستالژی و سالگردها به توجه بیشتر مردم کمک می‌کنند و موجب می‌شوند تا اکران‌های مجدد به کمک استودیوها بیایند و ضررهای ناشی از فیلم‌های کم‌فروش‌تر را جبران کنند.

از نظر مالی نمایش این فیلم‌ها نسبتاً کم‌هزینه و گاهی بسیار سودآور است به عنوان مثال «بین‌ستاره‌ای» نولان محصول ۲۰۱۴ در اکران مجدد خود ۳۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت و «کورالاین» محصول ۲۰۰۹، با نمایش نسخه سه‌بعدی ۳۴ میلیون دلار فروخت. «فاتوم ایونتس» ارائه کننده برنامه‌های سرگرمی در سینماهای آمریکا که به اکران‌های ویژه می‌پردازد، حدود ۲۰ درصد از درآمدش را از اکران‌های مجدد تامین می‌کند.

اکران مجدد بزرگ بعدی، فیلم «آپولو ۱۳» ران هاوارد، قرار است از ۱۸ سپتامبر به مدت ۷ روز متوالی در سینماها اکران شود.