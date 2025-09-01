به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» با اجرای آثاری از آهنگسازان مطرح ایرانی ۱۱ و ۱۲ شهریور در تالار رودکی روی صحنه میرود.
دانیال شاهمحمدی نبی رهبر ارکستر «سلانه» درباره قطعات اجرایی در کنسرت پیش روی این ارکستر گفت: در کنسرت ۱۱ و ۱۲ شهریور قطعه «هنگام» از شریف لطفی و قطعه «خوشهچین» اثر روحالله خالقی و تنظیم شریف لطفی را داریم. قطعه «سالنامه» اثر محمدرضا فیاض، قطعه «مُد بازی» اثر حمیدرضا دیبازر، قطعه «سر به چوگان» از علی ابراهیمی، تصنیف «بیداد» از تصانیف روایت عبدالله دوامی با تنظیم امیر رستمی از دیگر قطعاتی است که در این کنسرت اجرا می شود. البته تمام این آثار و تنظیمها برای نخستین بار است که به صورت زنده در کنسرت اجرا میشود که برای خود ما نیز این اتفاق بسیار هیجانانگیز است.
این رهبر ارکستر درباره موانع فعالیت این ارکستر گفت: با توجه به مشکلات مالی و نبود حمایتهای مادی، گروه نیازمند مکان تمرین مناسب است. هزینههای تمرین و اجرا بسیار بالا است، به طوری که هزینههای سالن، صدابرداری و تصویربرداری، تمامی درآمدهای گروه را صرف میکند و هیچ سودی نصیب اعضا نمیشود. اعضای گروه، که عمدتا جوان و پرشور هستند، این فعالیتها را از روی عشق و دغدغه انجام میدهند و حمایتهای مالی بسیار محدود است. البته اخیرا به همت بنیاد رودکی مکان تمرین برای کنسرت شهریور در اختیار داشتیم اما پس ار کنسرت در این خصوص با مشکلاتی مواجه می شویم که امیدواریم مسئولان هنری برای محل تمرین ارکستر های مستقل فکری بکنند.
دانیال شاهمحمدی نبی درباره روند فعالیت های ارکستر «سلانه» گفت: در حال حاضر، اعضای گروه در حال رشد و توسعه هستند؛ فراخوانهای متعددی برای جذب نوازندگان جدید داده شده و تعداد اعضا روز به روز افزایش پیدا میکند. اعضای سابق با تلاش و تمرین بیشتر، سطح مهارت خود را ارتقا میدهند و نوازندگان جدید منتظر فرصت ورود به گروه هستند. این روند نشاندهنده رشد و پویایی تیم است و اعضا از آینده گروه بسیار خوشبین هستند. ارکستر سلانه با وجود چالشها، همچنان بر عشق به موسیقی و تلاش برای ارتقا سطح فعالیتهای خودش تلاس میکند و فعالیتاش ادامه دارد.
این هنرمند با ابراز تاسف از درگذشت احمد پژمان گفت: در روزهای منتهی به اجرای ارکستر، خبر درگذشت استاد احمد پژمان را دریافت کردیم که بسیار غمگینکننده بود. در این کنسرت آثار سه شاگرد مستقیم استاد پژمان اجرا میشود. ضمن آنکه بسیاری از هنرمندان مستقیم و غیرمستقیم شاگرد این هنرمند بزرگ بودند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم اجرای کنسرت ارکستر «سلانه» را در این ۲ شب به استاد احمد پژمان تقدیم کنیم.
نظر شما