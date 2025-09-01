  1. استانها
واژگونی سواری در محور سمنان به فیروزکوه؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی سواری ام. وی. ام در محور سمنان به فیروزکوه خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک حادثه واژگونی سواری در محور سمنان- فیروزکوه به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه یک مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیان کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

