به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی صبح جمعه در جمع خبرنگاران از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور فیروزکوه خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون ۴ کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشته است.

فتحی در ادامه اظهار داشت: صبح امروز (جمعه) حوالی ساعت ۸ یک دستگاه اتوبوس مسافربری که به مقصد استان‌های شمالی در حال حرکت بود، در محور فیروزکوه بعد از منطقه امین‌آباد (سیبلند) از مسیر خارج و واژگون شد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی پایگاه‌های هلال‌احمر و اورژانس، نیروهای امدادی بلافاصله به صحنه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی آغاز شد. این اتوبوس پس از انحراف روی سقف متوقف شده بود که کار رهاسازی سرنشینان آن انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران گفت: در این حادثه متأسفانه ۴ نفر در صحنه جان باختند و ۱۳ مصدوم به مراکز درمانی فیروزکوه و دماوند منتقل شدند. همچنین تعدادی از مصدومان به صورت سرپایی درمان شده‌اند که حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است.

فتحی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات ایمن‌سازی و جابه‌جایی وسیله نقلیه با حضور جرثقیل در حال انجام است و امیدواریم پس از برگرداندن اتوبوس، شاهد افزایش آمار تلفات نباشیم.