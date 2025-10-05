سقوط ساینا از پل در محور سرخه؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقوط ساینا در پل کیلومتر ۳۵ محور سرخه به آرادان حادثه تلخی رقم زد، ابراز داشت: پاسگاه ده نمک برای امداد رسانی به محل مذکور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در اثر شدت حادثه دو نفر در دم جان باختند، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آن ها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: توجه به جلو، داشتن سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب ضامن سلامتی است لذا شهروندان را به رعایت نکات فوق دعوت می کنیم.