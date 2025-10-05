  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۸

سقوط ساینا از پل در محور سرخه؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از سقوط ساینا در پل محور سرخه به آرادان خبر داد و گفت: این حادثه باعث فوت در دم دو نفر شده است.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقوط ساینا در پل کیلومتر ۳۵ محور سرخه به آرادان حادثه تلخی رقم زد، ابراز داشت: پاسگاه ده نمک برای امداد رسانی به محل مذکور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در اثر شدت حادثه دو نفر در دم جان باختند، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آن ها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: توجه به جلو، داشتن سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب ضامن سلامتی است لذا شهروندان را به رعایت نکات فوق دعوت می کنیم.

