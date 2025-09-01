  1. بین الملل
ادعای وزیر خارجه انگلیس درباره سقف اورانیوم غنی‌شده ایران

وزیر امور خارجه انگلیس ادعا کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ۴۰ برابر سقف توافق‌شده در توافق هسته‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه انگلیس در سخنانی ادعا کرد: ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ۴۰ برابر سقف توافق‌شده در توافق هسته‌ای ایران است.

«دیوید لمی» در ادامه اظهارات خود با اشاره به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در زمینه فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران افزود: مکانیسم ماشه برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران به معنای پایان دیپلماسی نیست.

وی بدون اشاره به بدعهدی آمریکا در خروج از برجام و پایبند نبودن کشورش و شرکای اروپایی به تعهدات خود گفت: ما از ایران می‌خواهیم که به مذاکرات با ایالات متحده بازگردد و اجازه بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدهد.

