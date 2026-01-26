 پدیده مه گرفتگی در محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن هشدار نسبت به وقوع پدیده مه گرفتگی در برخی از محورهای مواصلاتی استان گفت: در ساعات اولیه صبح و شب، مه سنگین در اکثر محورها و گردنه‌های استان گزارش شده است که می‌تواند دید رانندگان را به شدت کاهش دهد.

وی همچنین از رانندگان خواست تا برای ایمنی بیشتر، از روشن کردن چراغ مه‌شکن خودروی خود و کاهش سرعت در این مناطق غافل نشوند و در صورت لزوم از توقف در کنار جاده‌ها خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: تمامی تیم‌های راهداری استان به صورت ۲۴ ساعته در حال آماده‌باش هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، به سرعت وارد عمل شوند.

وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، سفرهای غیرضروری را به تاخیر بیندازند تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.