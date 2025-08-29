تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپایی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ما شورای امنیت را از عدم پایبندی قابل توجه ایران به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مطلع کردهایم.
تروئیکای اروپایی در ادامه ادعاهای خود بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام افزودند: ایران از سال ۲۰۱۹ به طور فزاینده و عمدی از انجام تعهدات خود دست کشیده است.
سه کشور اروپایی بدون اشاره به پایبند نبودن خود به تعهداتشان در قالب برجام مدعی شدند: عدم پایبندی ایران شامل انباشت ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا بدون توجیه معتبر غیرنظامی است.
تروئیکای اروپایی همچنین ادعا کردند: طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران تنها کشور بدون سلاح هستهای است که اورانیوم غنیشده با خلوص بالا تولید میکند.
در بیانیه مشترک انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین ذکر شده که ایران ارائه دسترسیهای مورد توافق در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کرده است.
این سه کشور اروپایی روز پنجشنبه نامهای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و در اقدامی غیرقانونی اعلام کردند که مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فعال کردهاند.
