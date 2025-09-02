داریوش حسننژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرحهای پیشران شرکت آب منطقهای لرستان، اظهار داشت: یکی از این طرحها، عملیات تکمیل سد «کمندان» شهرستان ازنا است.
وی گفت: این پروژه در حال حاضر ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان همچنین عملیات تکمیل پروژه سد «تاج امیر» شهرستان دلفان را یکی دیگر از طرحهای پیشران این شرکت عنوان کرد و گفت: این طرح نیز هم اکنون ۹۹.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حسننژاد، تصریح کرد: یکی دیگر از طرحهای پیشران دولت در لرستان عملیات احداث و بهسازی کانال روستای «شیخآباد» بخش «فیروزآباد» است که در این طرح نیز بااعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پروژه آبرسانی به دشت «جایدر» بهعنوان بزرگترین طرح کشاورزی در شهرستان پلدختر را یکی دیگر از طرحهای پیشران دولت در استان برشمرد و افزود: این پروژه نیز در حال حاضر ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، بیان داشت: شش شبکه آبیاری نیز در استان در دست بهرهبرداری بوده که هشت هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را آبیاری خواهند کرد.
حسننژاد در ادامه با اشاره به سه شبکه آبیاری در دست اجرای سدهای «کمندان»، «ایوشان» و «آبسرده» بهعنوان طرحهای پیشران دیگر لرستان، گفت: این شبکههای آبیاری نیز ۱۰ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را آبیاری خواهند کرد.
وی همچنین طرح آبرسانی به شهر بروجرد را یکی دیگر از طرحهای پیشران لرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز پیشرفت ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
