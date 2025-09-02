  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

ایستگاه پمپاژ «چم مهر» پلدختر در آستانه افتتاح

ایستگاه پمپاژ «چم مهر» پلدختر در آستانه افتتاح

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: ایستگاه پمپاژ «چم مهر» شهرستان پلدختر در آستانه افتتاح است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت چشمگیر در تکمیل پروژه مهم ایستگاه پمپاژ «چم مهر» اظهار داشت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۱ آغاز شده بود و پس از تخریب در سیل سال ۱۳۹۸ با مشکلاتی روبرو شد، حالا با تأمین اعتبار مناسب، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

وی گفت: این طرح باهدف آبیاری ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، در حال تکمیل است، ایستگاه پمپاژ مرکزی با شش الکتروپمپ و ایستگاه ثانویه با چهار الکتروپمپ، وظیفه انتقال آب از رودخانه «کشکان» به ارتفاع ۱۱۴ متری را بر عهده دارند. همچنین، خط انتقال آب به طول ۸۱۴۰ متر و خط انتقال برق ۲۰ کیلووات به طول ۱۰ کیلومتر نیز تکمیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات لازم، از جمله ۴۱ میلیارد تومان اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۳ و اعتبارات دیگری از محل طرح تملک دارایی و نفت و گاز، پیشرفت فیزیکی پروژه به ۸۰ درصد رسیده است. انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر، این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و علاوه بر افزایش سطح زیر کشت و تولیدات کشاورزی، باعث افزایش راندمان آبیاری و رونق اقتصادی در منطقه شود.

کد خبر 6577841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها