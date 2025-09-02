همکاری برای احیای هویت مسجد در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قرایی، مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با حجتالاسلام علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور دیدار و گفتگو کرد.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در این نشست با اشاره به «نهضت بازگشت به مسجد» اظهار داشت: حفظ و تقویت سرمایههای اجتماعی مساجد، بهویژه پیشکسوتان که حلقه وصل نسلها هستند، از اولویتهای اصلی ماست. این موضوع باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا جایگاه مسجد در زندگی اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.
حجتالاسلام ملانوری خاطرنشان کرد: امروز بیش از دههزار مسجد بهعنوان پرچمداران فعالیتهای ملی در قالب قرارگاه ملی مسجد ایفای نقش میکنند و وظیفه حوزه هنر و رسانه به این ستاد واگذار شده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تاکنون جلسات متعددی با دستگاههای عضو برگزار شده تا ظرفیتهای موجود به بهترین شکل به کار گرفته شود.
وی در ادامه به وظایف ستاد اشاره کرد و گفت: این ستاد مأموریت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری در احیای کارکردهای مسجد نقشآفرینی کند. توسعه فعالیتهای قرآنی، تربیتی و هنری، ایجاد بستر برای مشارکت جوانان و نوجوانان، توانمندسازی مدیران و فعالان مسجدی و تقویت جایگاه مسجد بهعنوان محور همبستگی اجتماعی از مهمترین وظایف ستاد است.
حجت الاسلام ملانوری همچنین افزود: ستاد توانسته ظرفیتهای قابل توجهی را در حوزههای نمایش، سرود و فیلم توسط گروههای مختلف هنری به جامعه معرفی کند. انتظار میرود رسانه ملی با نگاه ویژه از این ظرفیتها حمایت کند تا هویت مسجد در ذهن جامعه بیش از پیش زنده و بیدار شود.
در پایان، حسین قرایی، مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در تولید برنامههای تلویزیونی و رادیویی گفت: امیدوارم همکاری نزدیک و ثمربخش بین سازمان صدا و سیما و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد شکل بگیرد تا ظرفیتهای فرهنگی و هنری مساجد به بهترین شکل در رسانه ملی دیده و معرفی شود.
