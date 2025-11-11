به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میلاد رضوانی ظهر سه شنبه در نشست مشترک «مسجد و رسانه» که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: تدوین و پخش اقدامات انجامشده در مساجد از طریق تلویزیون اقدامی ارزشمند است و این کار موجب میشود افرادی که در حوزه مسجد فعالیت دارند، از جمله ائمه جماعات، طلاب و فعالان قرآنی، به جامعه معرفی شوند و گام نخست در دیده شدن تلاشهای این افراد برداشته شود.
وی افزود: قدرت اصلی ما در تبلیغ و ترویج فرهنگ مسجد، رسانه است و رسانه در واقع بال پرواز جریان مسجدی است.
وی یادآور شد: همانگونه که رسانههای غربی از این ابزار برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و حتی تغییر سبک زندگی جوانان استفاده میکنند، ما نیز باید از ظرفیت رسانه برای تقویت جایگاه مسجد بهره بگیریم.
مسئول اعزام مبلغ استان کردستان با اشاره به اهمیت طرح سامانه محراب گفت: پیشنهاد میکنم روند تکمیل این سامانه سرعت بیشتری بگیرد تا تمامی فعالیتها و اقدامات در سطح مساجد، بهویژه در مساجد اهل سنت، بهصورت متمرکز و منظم ثبت و منتشر شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار مشخص برای ارتباط رسانهای در مساجد اظهار کرد: اگر برای هر مسجد یک رابط رسانهای تعیین شود، این کار باعث هویتبخشی به فرد و تقویت جریان اطلاعرسانی درونمسجدی خواهد شد.
وی یادآور شد: بسیاری از فعالیتهای مساجد بهدلیل نبود انتشار رسانهای دیده نمیشوند و همین مسئله موجب شده تا برخی تصور کنند در مسجد فعالیتی انجام نمیشود.
مسئول راهیاری و اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: در حالی که اگر از ظرفیت رابطان رسانهای به درستی استفاده شود، تولید محتوای متنوع و هدفمند در بستر رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی میتواند تصویر تازهای از نقش مساجد در جامعه ارائه دهد.
رضوانی گفت: این کار هم به مسجد هویت تازهای میبخشد و هم زمینهساز جذب نیروهای جوان و خلاق به فعالیتهای مسجدی خواهد بود.
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