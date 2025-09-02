به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار در حاشیه افتتاح خوابگاه موسینژاد دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: وزارت علوم با هدف تأمین بخشی از نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه متأهل، ساخت ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی را در دستور کار قرار داده است؛ تاکنون نزدیک به یکهزار واحد از این خوابگاهها به بهرهبرداری است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه این نوع خوابگاهها در دانشگاهها افزود: سال گذشته اعتبار این طرح حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای وزیر علوم و همراهی مجلس شورای اسلامی، این عدد در سال جاری به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر این، در سال گذشته حدود ۶۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات خانواده و جوانی جمعیت جذب شد و پیشبینی ما این است که در سال جاری نیز منابعی از این محل تأمین شود.
پندار با بیان اینکه سهم دانشگاهها در این طرح متناسب با تعداد دانشجویان هدف تعیین شده است، توضیح داد: تفاهمنامههای متعددی با دانشگاهها امضا شده و روند اجرایی بخش زیادی از پروژهها آغاز شده است. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام با تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی بخشی از این پروژهها را حمایت میکند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در تشریح روشهای تأمین مالی طرح گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینهها بهصورت نقدی از سوی وزارت علوم پرداخت میشود، حدود ۵۰ درصد از طریق وامهای بانکی مربوط به طرح جهش تولید مسکن تأمین خواهد شد و ۲۵ درصد باقیمانده نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایهای دانشگاهها به استناد قانون جوانی جمعیت، مشارکت خیرین، مولدسازی دارایی دانشگاهها و سایر منابع قانونی پوشش داده میشود.
وی تأکید کرد: با این سازوکار پیشبینی شده، احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی تا پایان برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد و امیدواریم دانشگاهها بتوانند بخش عمده نیاز دانشجویان متأهل را پاسخ دهند.
