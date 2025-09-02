پزشکیان: ایران اهل جنگ نیست اما توان دفاع مقتدرانه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، در جریان سفر به چین، در گفتگویی مشروح با شبکه تلویزیون مرکزی چین CCTV، به سوالات این رسانه پاسخ گفت که در زیر گزیده کوتاهی از محورهای مهم آن ارائه و مشروح آن همزمان با پخش مصاحبه از این شبکه منتشر خواهد شد.
رئیس جمهور درباره روند توسعه چین، آن را کاملاً هدفمند، کارشناسانه، متکی بر برنامه دقیق و قابل تمجید توصیف کرد و گفت: نسبت به دفعه قبل که ۱۰ سال قبل به پکن آمده بودم، این شهر به عنوان پایتخت چین تفاوت محسوسی کرده و دیگر مثل قبل شاهد هوای شدیداً آلوده، ترافیک شدید و مشکلات مشابه نیستیم.
پزشکیان در ارزیابی برنامه اعلامی رئیس جمهور چین تحت عنوان اصلاح حاکمیت جهانی، با بیان اینکه این طرح یک بسته مدون است که موفقیت آن در گرو اجرای همه وجوه و اجزای بسته است، افزود: این برنامه به دنبال جایگزینی چند جانبهگرایی و رویکرد عدالتمحور در جهان با رفع نگاه و استانداردهای دوگانهای است که امروز به رژیم صهیونیستی و حامیانش اجازه داده همه چارچوبهای حقوقی و جهانی را نادیده بگیرند و مدعی دفاع از حقوق بشر هم باشند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: جلب همراهی کشورهایی که در مقابله با یکجانبهگرایی در کنار چین هستند بسیار مهم است و نباید اجازه داد زیادهخواهیهای کشورهای تمامیتخواه از طریق سیاستهایی نظیر اعمال تحریمهای ظالمانه این کشورها را از این مسیر کنار بگذارد.
پزشکیان ابتکار کمربند-راه را محصول نگاه استراتژیک رئیس جمهور چین عنوان کرد که در راستای کمک به گسترش همکاریها برای رسیدن به صلح، امنیت و شکوفایی طراحی شده است.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: همین مسئله مصداقی از استانداردهای دوگانهای است که کشورهای حامی یکجانبهگرایی آن را اعمال و دنبال میکنند. همان کسانی که توافق برجام را نقض کردهاند، حالا مدعی عمل نکردن ایران به تعهداتش هستند.
پزشکیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال تکرار تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران خاطرنشان کرد: ایران به دنبال جنگ و ناآرامی نبوده و نیست، اما نشان داده که به خوبی توان دفاع مقتدرانه از خود را دارد.
رئیس جمهور درباره تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اظهار داشت: آژانس رفتار صادقانهای با ایران نداشت، اما با این وصف ما آماده همکاری در چارچوبهای پذیرفته شده بینالمللی و فارغ از استانداردهای دوگانه هستیم.
