پزشکیان: شانگهای بستر تقویت چندجانبه‌گرایی و تعامل کشورهاست

رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج سفر به چین و حضور در اجلاس شانگهای گفت: هماهنگی‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها صورت گرفت و مقابله با یکجانبه‌گرایی از محورهای مهم مذاکرات بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفتگویی در خصوص دستاوردهای سفر به چین و شرکت در اجلاس شانگهای گفت: سازمان همکاری شانگهای فرصت خوبی است که بتوانیم با سران کشورهای عضو این سازمان و همچنین اعضای شانگهای پلاس دیدار کنیم و ما نیز در حاشیه این دو اجلاس، گفتگوهای اختصاصی و سازنده‌ای با سران کشورهای شرکت کننده داشتیم.

رئیس‌جمهور افزود: در این گفتگوها هماهنگی‌های خوبی برای ایجاد تعامل بین کشورهایمان صورت گرفت. همچنین اعتراض به یکجانبه‌گرایی و تلاش برای توسعه چندجانبه‌گرایی از جمله اقدامات مهمی بود که در این اجلاس پیگیری و انجام شد.

وی با بیان اینکه باید حکمرانی جهانی براساس عدالت و انصاف، احقاق حق و به رسمیت‌شناختن حاکمیت تمام کشورها شکل گیرد، تاکید کرد: گفتگوهای انجام شده در حاشیه اجلاس شانگهای موجب توسعه تعاملات در زمینه‌های همکاری فی‌مابین کشورها خواهد شد و تلاش می‌کنیم که این توافقات را عملیاتی کنیم.

پزشکیان که با قطار سریع‌السیر عازم پکن شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، تصریح کرد: تلاش و گفتگو می‌کنیم که توسعه مناسبی در مسیرهای ریلی کشور صورت گیرد چرا که هم ارزان‌تر است و هم آلودگی کمتری برای محیط زیست ایجاد می‌کند و دسترسی‌ها را نیز برای مردم آسان‌تر می‌کند.

رئیس جمهور ادامه داد: توسعه حمل و نقل ریلی کشور دستاوردهای بسیار مناسبی دارد از جمله اینکه بار ترافیک راه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

حسین کشتکار

