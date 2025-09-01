به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران که به همراه هیأت ایرانی در چین و اجلاس سران شانگهای حضور دارد گفت: اروپاییها میگویند فرآیند فعالسازی اسنپبک ۳۰ روز طول میکشد، امیدواریم اروپاییها از این بازه زمانی برای اصلاح اشتباهی که مرتکب شده استفاده کنند چرا که خودشان میدانند اگر به سمت بازگرداندن تحریمها حرکت کنند، ایران نیز موضع و واکنش متناسب را اتخاذ خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش کشورهای عضو شورای امنیت در سازمان همکاری شانگهای گفت: برخی از این کشورها عضو شورای امنیت هستند؛ چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم و پاکستان بهعنوان عضو غیر دائم شورای امنیت. طبیعتاً ما با این کشورها اشتراک مواضع داریم و هر سه کشور مخالف اسنپبک و بازگشت قطعنامههای تحریمی لغو شده شورای امنیت هستند. این موضوع فرصتی برای ایران فراهم میکند تا درباره این مسائل با آنها رایزنی کند.
وی افزود: در بیانیه پایانی سران شانگهای نیز دو تا سه بند درباره این موضوعات آمده است که با پیشنهاد ما مطرح و تأیید شد. این بیانیه امروز صادر خواهد شد. یکی از بندها مربوط به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله حمله به تأسیسات هستهای است که آن را مغایر با حقوق بینالملل میدانند. این بند بسیار قوی است چراکه سران سازمان همکاری شانگهای با نام بردن از رژیم صهیونیستی و آمریکا این تجاوز را محکوم کردهاند و این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر خارجه ایران همچنین اظهار داشت: بند دیگری از بیانیه به قطعنامه ۲۲۳۱ اختصاص دارد که در آن اعضا تأکید کردهاند مفاد مربوط به این قطعنامه باید به نحو احسن و نه بهصورت گزینشی اجرا شود. معنای این موضعگیری آن است که کشورهای اروپایی نمیتوانند با عدم اجرای تعهدات خود، صرفاً بند مربوط به اسنپبک را انتخابی اجرا کنند. این دو موضوع که در بیانیه ذکر شده، بسیار مهم است.
غریبآبادی در بخش دیگری از سخنانش به اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعالسازی فرایند اسنپبک اشاره کرد و گفت: این اخطاریه که برای فعال کردن فرایند اسنپبک ارسال کردند، کاملاً غیرقانونی و فاقد مبانی حقوقی است. اما متأسفانه سازمانهای بینالمللی در چارچوبی سیاسی عمل میکنند و اروپاییها این اقدام را انجام دادند. وزارت خارجه نیز در چارچوب بیانیهای موضع جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه اعلام کرد.
وی با اشاره به مهلت زمانی اعلام شده از سوی اروپا خاطرنشان کرد: اروپاییها میگویند این فرایند ۲۰ تا ۳۰ روز طول میکشد. ما هم اعلام کردیم امیدواریم که اروپا از همین بازه زمانی برای اصلاح اشتباهی که مرتکب شدهاند استفاده کند. چراکه خودشان میدانند اگر به سمت بازگرداندن تحریمها حرکت کنند، ایران نیز موضع و واکنش متناسب را اتخاذ خواهد کرد.
غریبآبادی در پایان تأکید کرد: این فرصت صرفاً برای ایران نیست، بلکه برای خود اروپاییها نیز هست تا بتوانند اشتباه خود را اصلاح کنند.
