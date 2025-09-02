عقل و اراده لازمه حرکت جامعه به سوی بصیرت و تکامل است

حجت‌الاسلام علی معبودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مضمون چگونگی ادامه دادن و استمرار خط امامت اظهار کرد: ولایت فقیه همان استمرار ولایت امامان و معصومین است، از نظر دین اسلام حاکمیت از آن خداوند متعال است و خدا این حاکمیت را برای بندگانش در روی زمین به پیامبر (ص) و بعد از پیامبر (ص) به جانشینان پیامبر (ص) واگذار کرده یعنی اینها مجریانی هستند که اوامر الهی را در بین مردم اجرا می‌کنند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بعد از غیبت کبری امام معصوم ما در غیبت هستند، بر اساس آن حکمت‌های الهی به فقیه جامع الشرایط که در نظام انسانی و در قانون اساسی آمده منتقل شده که بر اساس شرایطی که اسلام تعریف کرده ولی فقیه انتخاب می‌شود و به عنوان ولی جامعه که از سوی جامعه در واقع ولایتش پذیرفته شده، در جامعه ولایت و مسائل جامعه را حل و فصل می‌کند به این معنا که ولایت فقیه ادامه دهنده ولایت امامان معصوم و ائمه معصومین (ع) است.

وی همچنین در خصوص نیاز جامعه اسلامی به ولی فقیه و مبنای این نیاز افزود: از لحاظ عقلی جامعه نیازمند یک حاکم است چون در جامعه و مردم هرکه هر که به دنبال منافع خودش بوده و با وجود این امر طبیعتاً اختلاف و تضاد پیش می‌آید و جامعه برای اینکه به سوی ترقی حرکت کند نیاز به قانون و کسی که این قانون را اجرا کند دارد و کسی که این قوانین را اجرا می‌کند ولی فقیه است و کسی که قانون را باید اجرا بکند حاکم است و کسی می‌تواند حاکم باشد که اولاً اذن از طرف معصوم داشته باشد و در وهله دوم فقیه، مدیر، مدبر و عادل باشد.

این مسئول ادامه داد: در حقیقت هم عقل و هم شرع جامعه اگر بخواهد به مقاصد خودش برسد نیازمند زمامداری است که دارای شرایطی که برایش تعریف شده است باشد.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه زمینه ساز ظهور حکومت جهانی امام زمان (عج) است بیان کرد: ولایت فقیه زمینه ساز ظهور است و باید همینطور باشد تا مردم آماده شوند.

این مسئول همچنین تاکید کرد: اگر جامعه آماده نشود قطعاً ظهور اتفاق نمی‌افتد جامعه‌ای که بخواهد آمادگی پیدا کند، نیازمند یک انسان پرهیزکار، با تقوا و عادل است که بر اساس عدل و عقل جامعه را اداره کند. جامعه‌ای که بر اساس عدل و عقل اداره شود به سمت بصیرت پیش رفته و به سوی تکامل پیش خواهد رفت.

شرط ظهور تحقق کمال الهی در عقول مردم است

وی مطرح کرد: جامعه‌ای هم که به کمال برسد در آن زمینه ظهور و آمدن آخرین ذخیره الهی محقق می‌شود و تا زمانی که آن کمال حقیقی در عقول مردم و در عقل‌های جامعه اتفاق نیفتد قطعاً آخرین ذخیره الهی نمی‌آید زیرا اگر در این شرایط ظهور اتفاق بیفتد همان حوادثی که در دوران امامان قبل اتفاق افتاد، باز رخ می‌دهد و جامعه توانایی پذیرش امام را نخواهد داشت، پس ولی فقیه دست ساز آمدن آخرین ذخیره الهی است.

حجت الاسلام معبودی همچنین درباره نظر برخی معتقدان در خصوص سیاسی بودن ساختار ولایت فقیه و ابعاد اعتقادی و مهدوی آن خاطر نشان کرد: ولی فقیه در عین حال که ساختاری سیاسی است اما ساختاری اعتقادی و اخلاقی هم هست و آن کسی که می‌تواند اخلاق و اعتقادات و در واقع قانون درست را در جامعه معین کند ولی فقیه است.

وی یادآور شد: ولی فقیه با همه مبانی و رفتارها و کردار جامعه به نوعی سر کار دارد، در واقع ولی فقیه کسی است که مجری آن مبانی اصلی است که خداوند متعال از طریق پیامبر (ص) و امامان (ع) بیان فرموده و آن مبانی هم شامل اعتقادات، اخلاقیات، احکام و سیاست است، البته همه اسلام به تعبیر امام سیاسی هستند.

وی همچنین در رابطه با نقش ولایت فقیه در دفاع از ارزش‌های مهدوی گفت: اگر ولی فقیه نباشد ما راه را اشتباه می‌رویم دقیقاً مطابق همین اتفاقی که بعد از رحلت پیامبر (ص) اتفاق افتاد.