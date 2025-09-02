لزوم تقویت باورهای دینی در نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی و یگان امنیتی امام علی (ع) اظهار کرد: ولایت‌فهمی و ولایت‌باوری، پیش‌نیازهای تحقق ولایت‌مداری است.

وی افزود: برای پیروی حقیقی از مسیر رهبری، نخست باید شناخت عمیق و باور قلبی نسبت به جایگاه فکری و اعتقادی ولایت در اندیشه و باور فردی شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام دیباجی با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه‌ها در پرورش نسل آینده، تصریح کرد: مراکز علمی باید تبدیل به بستری برای تعمیق اندیشه‌های دینی و انقلابی شوند.

وی ادامه داد: در این میان، بسیج دانشجویی می‌تواند با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اثربخش، در شکل‌گیری هویت اسلامی دانشجویان نقش‌آفرینی کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به وظایف نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج و سپاه، گفت: این نهاد مسئول هدایت فکری و تربیتی نیروهای انقلابی است و باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی، جوانان را برای مواجهه با تهدیدات نرم آماده کند.

وی تاکید کرد: باور به رهبری نه تنها یک نگاه شعاری، بلکه باید یک اعتقاد راسخ و عملی در تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام دیباجی افزود: دانشگاه‌ها و نهادهای علمی موظفند این باور را به‌عنوان یک ارزش بنیادی در فضای فکری دانشجویان تثبیت کنند.

در پایان، ضمن تقدیر از خدمات ارزنده و چندین‌ساله حجت‌الاسلام مرتضی ستوده، حجت‌الاسلام مسعود علیمردان به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی و یگان امنیتی امام علی (ع) معرفی و منصوب شد.