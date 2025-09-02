حجت‌الاسلام والمسلمین مجید گشول دره سیبی در گفتگو با خبرنگار مهر به ابعاد عمیق سالروز آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج) در تاریخ تشیع و همچنین وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت و گفت: در سال ۲۶۰ هجری قمری و پس از شهادت جان‌سوز امام حسن عسکری (ع)، امامت به فرزند برومند ایشان حضرت مهدی (عج) منتقل شد.

وی ادامه داد: انتقال حساس امامت به امام دوازدهم (عج) در شرایطی صورت گرفت که حکومت عباسی با اعمال محدودیت‌ها و فشارهای بی‌سابقه، در پی جلوگیری از تداوم امامت و خط هدایت الهی بود. اما مشیت حق بر آن تعلق گرفت که ولایت و هدایت الهی تا روز قیامت استمرار یابد.

امام جمعه اقلید افزود: آغاز امامت امام زمان (عج) صرفاً یک تغییر شخصیت در سلسله امامت نیست، بلکه آغاز دوران حاکمیت ارزش‌های الهی در عصر غیبت است. این روز نمادی از تداوم ولایت و استمرار هدایت الهی تا روز قیامت محسوب می‌شود.

غیبت و انتظار؛ دو روی یک سکه

این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون فلسفه غیبت امام عصر (عج) گفت: بر اساس روایات متعددی که در دسترس داریم، غیبت امام (عج) دلایل مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به توطئه‌های دشمنان برای به شهادت رساندن امام زمان (عج)، عدم آزادی از بیعت ستمگران و نیز آزمایش و غربال شدن مؤمنان اشاره کرد. دوره غیبت صغری به مدت ۶۹ سال به طول انجامید و در این برهه زمانی، نواب اربعه مسئولیت برقراری ارتباط میان شیعیان و امام را بر عهده داشتند.

وی در ادامه به تشریح مفهوم انتظار پرداخت و افزود: انتظار فرج تنها یک حالت روحی منفعل نیست، بلکه یک عمل فعالانه و مستلزم آماده‌سازی دائمی برای ظهور است. انتظار واقعی به معنای تلاش پیگیر برای ایجاد شرایط ظهور در خود و در سطح جامعه است.

حجت الاسلام گشول در پاسخ به این پرسش که وظایف یک منتظر واقعی چیست؟ گفت: شناخت امام زمان (عج) از اساسی‌ترین پایه‌های انتظار به شمار می‌رود. پیامبر اکرم (ص) فرمودند که «هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.» این شناخت، هم شامل ابعاد تاریخی و هم ویژگی‌های اخلاقی و جایگاه معنوی امام می‌شود.

امام جمعه اقلید ادامه داد: منتظر واقعی باید صفات برجسته امام را در وجود خویش متجلی سازد؛ صفاتی چون تقوا، عبادت، عدالت، سخاوت و پایداری در برابر بدعت‌ها. امام صادق (ع) در این خصوص می‌فرمایند که «هر که خوشحال می‌شود از یاران قائم باشد، باید منتظر باشد و در حال انتظار به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار کند.»

حجت الاسلام گشول گفت: یاد دائمی امام (عج) و دعا برای تعجیل فرج ایشان، از نشانه‌های آشکار محبت به آن حضرت است. خود امام زمان (عج) نیز می‌فرمایند که «برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که این فرج شماست.»

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در دوران غیبت، حفظ ایمان از مهمترین وظایف شمرده می‌شود، اظهار کرد: پیروی از مجتهد جامع‌الشرایط و ولی فقیه نیز از سفارش‌های اکید ائمه اطهار (ع) در دوران غیبت است.

حجت الاسلام گشول تصریح کرد: یک منتظر واقعی باید هم به اصلاح نفس خویش بپردازد و هم با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصلاح جامعه بکوشد. ایجاد جامعه‌ای بر پایه عدالت و ارزش‌های اسلامی از اهداف منتظران راستین است.

عمل‌گرایی در انتظار

امام جمعه اقلید در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار به معنای انزوا است؟ گفت: انتظار واقعی به معنای سکون و انزوا نیست، بلکه به معنای تلاش و حرکت مستمر در مسیر ارزش‌های الهی است. امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمودند که «توجه داشته باشید که در کارهایتان جوری نباشد که وقتی بر امام زمان (عج) عرضه شد، خدای نخواسته، آزرده بشوند.»

وی در ادامه به اقدامات عملی در راستای انتظار فعال اشاره کرد و افزود: اقدامات عملی همچون دعا و نیایش برای تعجیل فرج، صدقه دادن برای سلامتی امام (عج)، تجدید بیعت روزانه با امام زمان (عج)، شرکت فعال در مراسم مربوط به این امام بزرگوار، امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و مبارزه با ظلم و یاری رساندن به مظلوم از مصادیق بارز انتظار فعال است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه آغاز امامت امام زمان (عج) تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه تجدید پیمان با آرمان‌های الهی است، تصریح کرد: انتظار فرج، بالاترین عبادت محسوب می‌شود و منتظر واقعی کسی خواهد بود که همچون کسی که تحت فرمان امام (عج) است، رفتار کند، حتی اگر آن حضرت را به چشم ندیده باشد.