به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی وند در سومین دوره آموزشی «مدیریت راهبردی شهرستان» در جمع فرمانداران جدیدالانتصاب دولت چهاردهم گفت: فرمانداران در مواجهه با مشکلات نظام اداری باید خلاقیت به خرج دهند؛ حجم قابل توجهی از قوانین و مقررات در نظام اداری وجود دارد که اگر در مواجهه با آنها تدبیر لازم اندیشیده نشود می‌تواند به مانع پیشرفت کار تبدیل شود؛ رئیس جمهور محترم نیز از ابتدای این دولت در پی تحول در نظام اداری است.

وی با تشریح شرایط حال حاضر کشور گفت: فرمانداران باید بر اساس سیاست دولت موضوع وفاق را با جدیت پیگیری کنند؛ وفاق تقسیم کرسی‌های مدیریتی نیست؛ بلکه به معنای شناسایی افراد توانمندی است که بر روی اصول اساسی کشور، منافع ملی و مردم و راهبردهای مورد اجماع تفاهم و اعتقاد به اجرای آنها دارند؛ هرکسی بتواند در این چارچوب فعالیت کند باید به کار گرفته شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر لزوم حفظ آرامش و انسجام پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: فرمانداران باید مانع هرگونه دوقطبی سازی و تنش سیاسی بی حاصل شوند.

زینی وند ضمن تاکید بر لزوم مشورت فرمانداران با نخبگان، جوانان و بانوان در هر شهرستان تاکید کرد: با توجه به فضای کشور باید در انتخاب سخنان خود توجه بیشتری به خرج دهیم و سنجیده صحبت کنیم تا انسجام اجتماعی لطمه نخورد.

معاون وزیر کشور گردهمایی فرمانداران را فرصتی مغتنم بر شمرد و اظهار کرد: باید از فرصت پیش آمده در گردهمایی فرمانداران بیشتر استفاده را کرد؛ وزیر محترم کشور نیز تاکید دارد که همکاران وزارت کشور به خصوص معاونین وزیر و رؤسای مراکز حتماً از این فرصت پیش آمده بیشترین بهره را ببرند و به صورت حضوری با فرمانداران آشنا شوند.