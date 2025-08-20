به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ایران اسلامی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مواضع اصولی این حزب در زمان حمله رژیم غاصب صهیونیستی به ایران اسلامی، گفت: امروز کشور در وضعیت بی‌بدیلی در حوزه انسجام ملی و وفاق ملی قرار دارد و کلیه نیروهای سیاسی باید از ذخایر این انسجام و تقویت آن بکوشند.

وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی باید همه نیروهای سیاسی تلاش کنند تا ذهنیت جنگ خللی به کارها و فعالیت‌های روزمره مردم وارد نکند و همه برای توسعه و اعتلای کشور تلاش کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در این دیدار بر نقش دولت و هماهنگی بین مجموعه‌ها اشاره کرد و افزود: در ایام جنگ خوشبختانه با تمهیدات دولت و مجموعه استانداران تلاش شد تا کشور و مردم به لحاظ موضوعات معیشتی دچار مشکل نشوند و کلیه مایحتاج مردم بدرستی مدیریت و توزیع شد که می‌توان در این حوزه به دولت نمره قابل قبولی داد.

زینی‌وند با تأکید بر اهمیت تقویت وفاق ملی بین کلیه ارکان نظام و مردم با حاکمیت افزود: امروز به مراتب نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در این میدان پررنگ‌تر بوده و آنان بعنوان نهادهای میانجی میان حاکمیت و مردم تلاش کنند تا زمینه عینی و واقعی وفاق در کلیه جوانب شکل بگیرد و همین احزابی که با تمام وجود در مقابل تهاجم رژیم غاصب صهیونی ایستادند وظیفه سنگینی جهت حفظ و حراست از این انسجام و پایمردی بر عهده دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با تأکید بر تغییر در برخی رویکردها، تصریح کرد: همه آحاد جامعه و حاکمیت باید با همه توان پای کار بیایند و با تمام ظرفیت از منافع ملی، کشور و نظام جمهوری اسلامی حمایت و پشتیبانی کنند.

در این نشست تعدادی از اعضای شورای مرکزی این حزب با بیان نقطه نظرات خود در زمینه‌های مختلف از جمله لزوم اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی ایجاد شده بعد از جنگ پرداختند همچنین خواستار اصلاح و تغییر در برخی رویه‌ها و برنامه‌های دولت در این راستا شدند.