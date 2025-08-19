به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با تأکید بر شعار وفاق ملی، گفت: دولت چهاردهم تلاش کرده تا بر اساس این رویکرد از کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کند. شعار وفاق ملی دولت پزشکیان زمینه همبستگی ملی کشور در روزهای سخت جنگ تحمیلی و حضور کلیه اقشار اعم از اقوام، مذاهب و احزاب سیاسی را بیشتر فراهم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با یادآوری برخی از مؤلفه‌های شعار وفاق ملی، عنوان کرد: احزاب در روزهای سخت کشور پای کار نظام و کشور آمدند و با صدور بیانیه‌های حمایتی از میهن اسلامی دفاع کردند.

وی در ادامه با تقدیر از مواضع حزب اتحاد ملت در روزهای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: از امروز وظیفه همه مسئولان سنگین‌تر بوده و همه سلایق و گروه‌ها باید تلاش کنند تا از این ظرفیت خوب همبستگی ملی پاسداری کنند. هیچ گروه و حزبی حق خدشه وارد کردن به وحدت و انسجام ملی را ندارد و وزارت کشور به عنوان مسئول مدیریت سیاسی کشور از آن پاسداری خواهد کرد.

زینی‌وند در ادامه با اشاره به برخی از خدمات معاونت سیاسی وزارت کشور در یک سال اخیر، اظهار داشت: یکی از کارهای مؤثر در حوزه سیاسی همکاری با مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بوده که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس می‌تواند زمینه اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم کند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه انتصابات و الکترونیکی کردن فرآیند انتخابات، تصریح کرد: معاونت سیاسی، طی یک سال فعالیت دولت تلاش کرده تا با ایجاد و تقویت ارتباط با احزاب و گروه‌های سیاسی از نظرات آنان در تدوین لوایح و دستورالعمل‌های تنظیمی استفاده کند. مطمئناً مجموعه معاونت سیاسی در تلاش خواهد بود تا از ظرفیت احزاب در پیشبرد اهداف این حوزه بهره برداری نماید.

در ابتدای این نشست، برخی از اعضای شورای مرکزی حزب با قدردانی از این اقدام ابتکاری معاونت سیاسی به برخی از اقدامات و برنامه‌های این حزب نیز اشاره کردند.