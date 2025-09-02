پیام وزیر فرهنگ به جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:



هنرِ تئاتر از دیرباز در این سرزمین جایگاهی والا داشته و همواره یکی از شاخص‌های فرهنگ و هنر ایران عزیز به شمار آمده است. این هنر، روایتگر جان انسان و آئینه هویت ملّت‌هاست؛ و هرگاه در بستر اصالت‌های بومی و در پیوند با دغدغه‌های زمانه جاری شود، به زبانی پرنفوذ برای گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی بدل می‌شود.



جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران، طی هفده سال برگزاری مداوم، به نمادی از خلاقیت، پویایی و بالندگی هنر نمایش در کشور تبدیل شده است.



دوره نوجوانی هر رویداد، سرشار از شور، شوق و تجربه‌اندوزی است و بی‌تردید هفده دوره پیاپی این جشنواره، اندوخته‌ای ارزشمند برای ورود به دوران بلوغ آن به شمار می‌آید؛ دورانی که شرکت‌کنندگان امروز، به‌عنوان آینده‌سازان تئاتر ایران، نقش‌آفرینان اصلی آن خواهند بود.



خطه ارسباران با تاریخ سترگ، طبیعت پرشکوه و مردم فرهنگ‌دوست خود، میزبان رویدادی است که فراتر از یک گردهمایی نمایشی، به میعادگاهی برای تبادل اندیشه و نمایش توانمندی‌های نسل جوان بدل شده است. تداوم این جشنواره نشان می‌دهد که هنر می‌تواند مرزهای جغرافیایی را درنوردد و با روایت‌های کوتاه اما عمیق، پیوند دل‌ها را استوارتر سازد.



در این مسیر، همت هنرمندان پرتلاش، دبیرخانه کوشا و همراهی مسئولان فرهنگی استان آذربایجان شرقی، شایسته تقدیر و تحسین است.



امید دارم هفدهمین دوره این جشنواره، برگ زرّینی بر دفتر تئاتر ایران بیفزاید و زمینه‌ای برای کشف استعدادهای تازه، ارتقای هنر تئاتر ایران و پاسداشت فرهنگ و هنر غنی این سرزمین باشد.



از درگاه حضرت حق، عزّت، توفیق و سربلندی تمامی هنرمندان و برگزارکنندگان این جشنواره را مسألت دارم.